Tiên phong phát triển kinh tế từ vườn ươm lâm nghiệp

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Từ một kỹ sư nông - lâm nghiệp trở về quê hương lập nghiệp, đảng viên Bùi Văn Tường, thôn Sung Nhót, xã Tân Lạc đã từng bước xây dựng mô hình sản xuất cây giống lâm nghiệp, tạo việc làm và góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân địa phương.
Anh Bùi Văn Tường (bên trái) trao đổi kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lâm nghiệp.
Năm 2013, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, thay vì tìm kiếm công việc ổn định tại đô thị, anh Tường quyết định trở về quê, vận dụng kiến thức chuyên môn để phát triển kinh tế. Nhận thấy địa phương có thế mạnh về lâm nghiệp, nhu cầu cây giống phục vụ trồng rừng ngày càng lớn, anh đầu tư, nghiên cứu kỹ thuật gieo ươm và từng bước gây dựng vườn ươm.
Năm 2020, anh thành lập Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh nông nghiệp (HTX 0789). Đến nay, HTX có diện tích sản xuất khoảng 3ha, mỗi năm cung cấp hàng trăm ngàn cây giống ra thị trường, chủ yếu là các cây bản địa như trám đen, trám trắng, giổi, cây ăn quả..., tạo việc làm thường xuyên cho hơn 10 lao động địa phương.
Không chỉ sản xuất, cung cấp cây giống, HTX còn chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn người dân quy trình chăm sóc; đồng thời thu mua, bao tiêu một số sản phẩm nông sản như hạt giổi, quả trám, góp phần giải quyết đầu ra và nâng cao giá trị sản phẩm cho bà con.
Với tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, anh Tường và HTX tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hỗ trợ hàng nghìn cây xanh cho các mô hình “Vườn cây thanh niên”, “Đoạn đường nở hoa”, góp phần xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp.
Anh Bùi Văn Tường chăm sóc vườn ươm cây giống.
Chia sẻ về định hướng thời gian tới, anh Bùi Văn Tường cho biết: “HTX sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng cây giống lâm nghiệp, đầu tư hoàn thiện quy trình sản xuất, mở rộng liên kết với người dân và tìm kiếm thị trường ổn định. Chúng tôi không chỉ cung cấp cây giống mà còn đồng hành, hỗ trợ bà con về kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả trồng rừng và phát triển kinh tế bền vững”.
Từ những mầm cây trong vườn ươm, anh Tường đang gieo thêm những “mầm xanh” của tinh thần khởi nghiệp, ý chí làm giàu chính đáng và khát vọng đóng góp cho quê hương.
Đinh Thắng
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