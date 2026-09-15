Đại Đồng tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Là xã thuần nông, Đại Đồng đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ nhờ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và mở rộng không gian công nghiệp, hứa hẹn tạo sức bật kinh tế - xã hội toàn diện.

Người dân xã Đại Đồng đưa cơ giới hóa vào thu hoạch lúa.

Nhịp đập công nghiệp

Xã Đại Đồng có tổng diện tích tự nhiên khoảng 8.100ha, dân số hơn 24.300 người. Việc chủ động kiến tạo môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng và chăm lo đời sống Nhân dân đang trở thành “chìa khóa” giúp địa phương từng bước bứt phá về kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Trên địa bàn có nhiều cơ sở sản xuất và nhà máy quy mô góp phần thay đổi bức tranh lao động tại xã. Toàn xã hiện có 12 doanh nghiệp sản xuất đồ chơi trẻ em, giày da, viên nén gỗ..., tạo việc làm ổn định cho hơn 3.000 lao động tại chỗ. Theo Chủ tịch UBND xã Đại Đồng Trần Công Lâm, khu vực doanh nghiệp nhanh chóng trở thành lực đẩy tài chính cốt lõi cho địa phương. Tính đến giữa tháng 8/2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã ước đạt 28,8 tỷ đồng, đạt hơn 155% dự toán UBND tỉnh và Nghị quyết HĐND xã giao.

Nhằm chuẩn bị dư địa phát triển cho giai đoạn tới, dự án Cụm công nghiệp Đầm Đuống tại địa phương với quy mô gần 73,4ha đã được tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. Chính quyền xã đã tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập và nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp, đồng thời xin ý kiến Đồ án quy hoạch chi tiết Tổ hợp nhà máy sản xuất gỗ BKG Việt Nam.

Nhận thức rõ mặt bằng sạch là chìa khóa thu hút dòng vốn, chính quyền địa phương tập trung công tác rà soát, kiểm đếm, giải phóng mặt bằng. Với chỉ đạo quyết liệt, địa phương đã hoàn thành khoảng 2/3 khối lượng rà soát, kiểm đếm phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Cụm công nghiệp Đầm Đuống. Đại Đồng quyết tâm rút ngắn tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trong 6 tháng. Khi Cụm công nghiệp Đầm Đuống đi vào hoạt động, hệ sinh thái sản xuất tập trung kết hợp cùng thương mại, dịch vụ, vận tải sẽ được hình thành, dự kiến thu hút từ 7.000 - 10.000 lao động, tạo bước ngoặt cho quy mô kinh tế địa phương.

Chuyển dịch sinh kế, đầu tư hạ tầng, bảo đảm an sinh

Diện tích đất nông nghiệp của xã Đại Đồng có hơn 6.640ha, chiếm 81,98% diện tích tự nhiên, trong đó, diện tích gieo trồng cây hàng năm 3.695ha. Sản xuất manh mún, hiệu quả thấp từ các loại cây trồng truyền thống hay cây có múi đang dần được thay thế bằng các mô hình giá trị cao hơn. Chính quyền xã đã chỉ đạo các thôn tích cực chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây hoa màu có giá trị kinh tế như củ đậu, bí xanh, ớt, hành tăm, với tổng diện tích chuyển đổi ước đạt khoảng 45ha. Song song với đó, việc đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa, khoa học kỹ thuật vào sản xuất giúp nâng cao năng suất cây trồng từ 10 - 15%.

Bên cạnh canh tác nông nghiệp, tài nguyên lâm nghiệp được quản lý, khai thác bền vững. Tổng diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn hơn 3.654ha, chiếm 45% diện tích tự nhiên và 56% diện tích đất nông nghiệp. Xã đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Lạc Sơn tiến hành rà soát hiện trạng rừng do UBND xã quản lý sau sáp nhập với diện tích 285,43ha, đồng thời triển khai kế hoạch trồng mới 20ha rừng, phấn đấu giữ vững tỷ lệ che phủ rừng ở mức 53%. Trên địa bàn xã đang triển khai 19 dự án đầu tư công trong năm 2026, đồng thời rà soát, bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Theo đồng chí Trần Công Lâm, địa phương tập trung nguồn lực ưu tiên đầu tư các tuyến giao thông liên thôn, đường kết nối, hệ thống điện, trường học, kênh mương thủy lợi. Công tác hỗ trợ, bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn được chỉ đạo sát sao, như: Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 437, dự án Cụm công nghiệp Đầm Đuống và hệ thống đường truyền tải điện...

Song song với phát triển kinh tế, bài toán an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chính quyền xã quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân. Thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt khoảng 65 triệu đồng/năm. Với cơ hội đầu tư được mở rộng, hạ tầng từng bước hoàn thiện, những điểm nghẽn về nguồn lực được tháo gỡ, địa phương có thêm động lực thu hút đầu tư, biến những lợi thế hiện có thành sức bật cho giai đoạn phát triển mới.

Hồng Trung