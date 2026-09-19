Yên Kỳ khơi thông nguồn lực, tăng tốc hoàn thiện hạ tầng

Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân, xã Yên Kỳ đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư xây dựng cơ bản, bảo đảm chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn và từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo báo cáo của UBND xã Yên Kỳ, tính đến ngày 10/9/2026, tổng số vốn cấp tỉnh giao cho xã trong năm kế hoạch là 33,309 tỷ đồng. Đến thời điểm báo cáo, địa phương đã giải ngân 26,452 tỷ đồng, đạt 79,4% kế hoạch vốn được giao.

Năm 2026, UBND xã Yên Kỳ trực tiếp quản lý, triển khai 29 dự án đầu tư công. Trong đó, 20 dự án đã hoàn thành các thủ tục pháp lý, khởi công xây dựng và đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ; 9 dự án còn lại đã được thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để sớm triển khai.

Việc quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn vốn đầu tư công được địa phương thực hiện gắn với tiến độ thực tế của từng dự án, từng hạng mục. Qua đó, chủ động tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai, hạn chế tình trạng vốn chờ dự án, dự án chờ mặt bằng, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực ngân sách Nhà nước.

Lãnh đạo xã Yên Kỳ cùng đại diện đơn vị thi công kiểm tra chất lượng các cấu kiện bê tông đúc sẵn trước khi đưa vào lắp đặt.

Một trong những công trình đang được xã Yên Kỳ tập trung chỉ đạo là Dự án Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn liên xã Phương Viên - Yên Kỳ, đoạn nối từ Quốc lộ 70B đi vào thôn 12, xã Yên Kỳ.

Được đưa vào khai thác gần 20 năm, tuyến đường hiện đã xuống cấp, nhiều vị trí hư hỏng, đứt gãy, ảnh hưởng đến việc đi lại, giao thương và vận chuyển hàng hóa, nông sản của người dân.

Trước thực tế đó, UBND xã Yên Kỳ đã phê duyệt dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường với quy mô đường giao thông nông thôn cấp A theo Tiêu chuẩn TCVN 10380:2014, tổng chiều dài 2,373km. Nền đường được mở rộng lên 6,5m; mặt đường thảm bê tông nhựa. Hệ thống thoát nước được thiết kế vĩnh cửu, tải trọng H30-XB80; những công trình thoát nước cũ còn bảo đảm chất lượng được tận dụng nhằm tiết kiệm chi phí.

Dự án có tổng mức đầu tư 19,99 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2028.

Sau nhiều năm đưa vào sử dụng, tuyến đường liên xã Phương Viên - Yên Kỳ đang được nâng cấp, cải tạo.

Để bảo đảm tiến độ, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của công trình. Phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” được phát huy, tạo sự đồng thuận trong quá trình giải phóng mặt bằng.

Tại thôn 12 và các khu vực lân cận, người dân đã tự nguyện tháo dỡ khoảng 1.500m tường rào, chặt bỏ hơn 5.000 cây trồng các loại để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công mà không yêu cầu chi phí đền bù.

Sự đồng thuận này đã góp phần tháo gỡ một trong những khâu khó trong triển khai các dự án xây dựng cơ bản, tạo điều kiện để nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ thi công.

Ông Nguyễn Ngọc An, đại diện đơn vị thi công cho biết: “Ngay sau khi địa phương bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch trên tuyến, chúng tôi đã tập trung nhân lực, phương tiện để triển khai thi công. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành việc đúc và lắp đặt các cấu kiện cống hộp, nắp cống thoát nước. Thời gian tới, khi thời tiết khô ráo, chúng tôi sẽ đẩy nhanh thi công nền đường, thảm nhựa, phấn đấu đưa dự án về đích đúng tiến độ vào đầu năm 2027”.

Một góc công trường thi công dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn, cầu dân sinh thôn 10 và thôn 14 Yên Kỳ.

Không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công, việc người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng còn cho thấy nhu cầu thực tế đối với công trình. Sau nhiều năm xuống cấp, tuyến đường mới đang được kỳ vọng sẽ cải thiện điều kiện đi lại, vận chuyển hàng hóa và nông sản của người dân.

Anh Nguyễn Hữu Hưng, người dân thôn 12 xã Yên Kỳ chia sẻ: “Tuyến đường này xuống cấp nhiều năm nay, việc đi lại rất vất vả, nhất là vào mùa mưa. Nay được đầu tư nâng cấp, người dân chúng tôi rất phấn khởi. Thấy đơn vị thi công làm việc khẩn trương, các hạng mục cống hộp được triển khai chắc chắn, chúng tôi mong công trình sớm hoàn thành để việc đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện, an toàn hơn”.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Yên Kỳ Trần Văn Tường, địa phương xác định hạ tầng, đặc biệt là các tuyến giao thông trọng điểm, huyết mạch có vai trò mở đường cho phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền xã chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà thầu triển khai thi công.

"Bên cạnh yếu tố tiến độ, xã cũng cắt cử cán bộ chuyên môn phối hợp chặt chẽ với đơn vị giám sát để kiểm tra thường xuyên, bảo đảm từng hạng mục thi công đúng thiết kế, đạt chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật” - Phó Chủ tịch UBND xã Yên Kỳ Trần Văn Trường cho biết.

Những kết quả đạt được trong công tác giải ngân vốn đầu tư công tại xã Yên Kỳ thời gian qua là minh chứng rõ nét cho năng lực quản lý, chỉ đạo điều hành của chính quyền cơ sở cùng sự đồng lòng, ủng hộ của Nhân dân.

Việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông và các công trình thiết yếu không chỉ giải quyết triệt để nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân, mà còn nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để Yên Kỳ tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2026, góp phần đưa địa phương phát triển ngày càng nhanh và bền vững.

Lê Hoàng