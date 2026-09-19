Kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”

Sáng 19/9, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng (19/9/1954 - 19/9/2026) và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”.

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Tham dự buổi lễ, về phía Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Duy Ngọc - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Minh Trí - Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đỗ Văn Chiến - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an.

Các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đặng Xuân Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Bắc Ninh; lãnh đạo Quân khu 2, Quân đoàn 12, Sư đoàn 308, các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; nhóm tác giả và Hội đồng nghệ thuật thiết kế mẫu Tượng đài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”.

Về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động, Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 308 và đông đảo Nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

Trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” là sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử, văn hóa đặc biệt; là dịp thành kính tri ân công đức các Vua Hùng, các bậc tiền nhân, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Đền Hùng là biểu tượng thiêng liêng của cội nguồn dân tộc, nơi các thế hệ người Việt Nam thành kính tưởng nhớ, tri ân công đức dựng nước của các Vua Hùng.

Hướng về Đền Hùng đã trở thành tình cảm sâu bền trong tâm thức người Việt, góp phần hun đúc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu đáp từ, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Cách đây 72 năm, sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, trên đường từ chiến khu Việt Bắc trở về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, ngày 19/9/1954, tại Đền Giếng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện và giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong, căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Lời căn dặn ấy từ Đền Hùng đã trở thành lời hiệu triệu thiêng liêng, hun đúc ý chí, trách nhiệm của các thế hệ người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khẳng định sự gắn bó giữa dựng nước và giữ nước trong tiến trình lịch sử dân tộc.

Năm 1962, trong lần thứ hai về thăm Đền Hùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục căn dặn phải chú ý bảo vệ, trồng thêm hoa, cây cối để Đền Hùng ngày càng trang nghiêm, đẹp đẽ, trở thành công viên lịch sử cho các thế hệ mai sau.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm.

Với lòng kính yêu và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Công an đã trao tặng tỉnh Phú Thọ Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng - nơi ghi dấu hai lần Người về thăm và để lại những lời căn dặn sâu sắc.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các ban, bộ, ngành Trung ương; các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, kiến trúc sư, nghệ nhân, cơ quan, đơn vị cùng đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân đã quan tâm, hỗ trợ, đóng góp trí tuệ, công sức, tâm huyết để công trình hoàn thành bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Đồng chí khẳng định: Tiếp nhận Tượng đài, tỉnh Phú Thọ xác định rõ trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát huy lâu dài giá trị công trình; tiếp tục gìn giữ, tôn tạo Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng và các di sản đặc sắc vùng Đất Tổ, để những giá trị văn hóa truyền thống được trao truyền, lan tỏa trong đời sống đương đại, trở thành sức mạnh nội sinh cho phát triển.

Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” được đúc bằng đồng, cao 7,5m, đặt tại đồi Phân Bùng, hướng nhìn sang Bức tranh “Ngày hội non sông trên Đất Tổ”, tạo sự kết nối giữa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh với không gian ngày hội tại nơi cội nguồn dân tộc. Toàn bộ công trình xây dựng trên diện tích 7,6 ha, thuộc khu vực bảo vệ II, không tác động đến khu vực bảo vệ I của Khu di tích; các hạng mục được đầu tư đồng bộ, bảo đảm không che khuất tầm nhìn lên các đền thờ chính.

Vị trí, quy mô, kiến trúc và tổ chức không gian được nghiên cứu, thực hiện theo quy định pháp luật về di sản văn hóa và quy hoạch được phê duyệt, hài hòa với cảnh quan, giá trị lịch sử, văn hóa của Đền Hùng.

Cùng với Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong”, công trình Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” góp phần hoàn thiện không gian lịch sử, văn hóa về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh lời căn dặn của Bác Hồ tại Đền Giếng cách đây 72 năm: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Lời Bác nối công lao của tổ tiên với trách nhiệm của các thế hệ kế tụng, đặt sự nghiệp cách mạng trong dòng chảy lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Từ lời căn dặn ấy, mỗi thế hệ người Việt Nam nhận rõ bổn phận giữ gìn cơ nghiệp cha ông và xây dựng đất nước ngày càng phát triển. Nền độc lập được đánh đổi bằng biết bao xương máu và phải được bảo vệ vững chắc.

Thành quả của thế hệ đi trước phải được tiếp nối bằng sự đóng góp xứng đáng của thế hệ hôm nay để con cháu được sống trong hòa bình, có điều kiện phát triển tốt hơn.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” thể hiện tình cảm sâu nặng của Nhân dân đối với Người.

Trong không gian cội nguồn dân tộc, hình tượng Bác gắn kết mọi thời đại, gợi lên tình nghĩa đồng bào và sức mạnh đại đoàn kết của mọi người dân Việt Nam.

Cùng với Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong”, công trình giúp các thế hệ hiểu sâu hơn lời Bác dạy, ý thức rõ hơn trách nhiệm đối với đất nước.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, giá trị lâu bền của công trình được thể hiện trong nhận thức, tình cảm và hành động của mỗi người khi đến đây: Trân trọng lịch sử, thêm yêu Tổ quốc và sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Đồng thời ghi nhận, biểu dương Bộ Công an, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ, các cơ quan, đơn vị liên quan; trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, kiến trúc sư, nghệ nhân, cán bộ, chiến sĩ, công nhân và Nhân dân đã đóng góp tâm huyết, công sức cho công trình đặc biệt “Bác Hồ với ngày hội non sông”.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, Nhân dân ta đã giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Qua 40 năm đổi mới, đất nước đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Chúng ta trân trọng công sức của đồng bào, chiến sĩ cả nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế. Thành quả ấy là nền tảng để đất nước tiếp tục tiến lên.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, chúng ta phải phát huy mạnh mẽ nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội, kết hợp chặt chẽ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng và phát triển đất nước.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ban, ngành Trung ương tham quan Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông".

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: Khắc ghi lời Bác, chúng ta kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; phải chủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh Nhân dân vững mạnh; dựa chắc vào thế trận lòng dân.

Sức mạnh bảo vệ đất nước được bồi đắp bằng thực lực kinh tế, năng lực khoa học công nghệ và ý chí đoàn kết toàn dân tộc.

Mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao đòi hỏi chúng ta phải hành động quyết liệt ngay từ ngày hôm nay.

Mỗi bước tiến phải gắn với nâng cao đời sống của Nhân dân, bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa. Phát triển đất nước là trách nhiệm đối với những người đã hy sinh và đối với các thế hệ mai sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ân cần thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Đồng chí nhấn mạnh: Trong lời Bác dặn, hai chữ “cùng nhau” nhắc nhở chúng ta về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam.

Ở mọi miền Tổ quốc và trên khắp năm châu, tình nghĩa đồng bào, ý thức cùng chung vận mệnh phải được bồi đắp bằng sự tin cậy, chia sẻ và cơ hội đóng góp cho đất nước.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Văn hóa nuôi dưỡng lòng yêu nước và bản lĩnh của dân tộc, tạo nền tảng để đất nước phát triển bền vững.

Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng chí yêu cầu phải chăm lo xây dựng con người, gìn giữ di sản và làm cho những giá trị tốt đẹp thấm sâu vào đời sống.

Tượng đài khánh thành hôm nay cần được phát huy như một nơi giáo dục lịch sử, bồi dưỡng tình cảm và trách nhiệm của công dân.

Đồng chí đề nghị tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan quản lý, bảo vệ công trình lâu dài, khoa học; giữ gìn sự tôn nghiêm, cảnh quan và giá trị gốc của Khu di tích.

Các hoạt động về nguồn phải thiết thực, nội dung giới thiệu chính xác, dễ hiểu, phù hợp với từng lứa tuổi. Cần ứng dụng công nghệ để đồng bào ở xa và bạn bè quốc tế có thể tiếp cận, tìm hiểu lịch sử và văn hóa Việt Nam.

Đồng chí nhấn mạnh Phú Thọ có vinh dự và trách nhiệm gìn giữ Đất Tổ, nơi đồng bào cả nước hướng về. Trong không gian phát triển mới, tỉnh cần trân trọng sự đa dạng văn hóa, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bảo tồn di sản với nâng cao đời sống Nhân dân.

Cộng đồng gìn giữ di sản phải được tham gia và hưởng lợi từ quá trình phát huy giá trị di sản. Giữ gìn Đất Tổ là trách nhiệm chung của cả nước; các cơ quan Trung ương cần phối hợp, hỗ trợ Phú Thọ thực hiện tốt trọng trách này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong sự chào đón của cán bộ, Nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Đối với thế hệ trẻ, đồng chí mong muốn các cháu hiểu thêm lịch sử và thấy rõ trách nhiệm của mình. Hãy học tập, rèn luyện để có tri thức, bản lĩnh, sức khỏe; sống trung thực, nhân ái, biết sẻ chia; tự tin làm chủ khoa học, công nghệ và vươn ra thế giới. Đảng, Nhà nước và xã hội phải tạo điều kiện để thế hệ trẻ phát triển tài năng, đóng góp cho Tổ quốc.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương trân trọng cảm ơn, nghiêm túc tiếp thu đầy đủ sự ghi nhận, ý kiến chỉ đạo sâu sắc và tình cảm của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Phú Thọ sẽ khẩn trương cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo thành các nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và triển khai thực hiện có hiệu quả.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Lễ kỷ niệm.

Nhân dân tỉnh Phú Thọ tham quan Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Nhà nước; sự phối hợp của Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, kiến trúc sư, nghệ nhân, cán bộ, chiến sĩ, kỹ sư, công nhân và Nhân dân đã tâm huyết, chung sức hoàn thành công trình Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trước anh linh các Vua Hùng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ nguyện đoàn kết một lòng, biến niềm tự hào về cội nguồn và lòng biết ơn Bác Hồ thành hành động cụ thể; quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đức Anh