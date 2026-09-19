Các đồng chí vừa được Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, phân công, chỉ định, bổ nhiệm

Đất quê in dấu chân Người

2026-09-19 10:50:00 baophutho.vn Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần về thăm, làm việc và dành tình cảm sâu nặng cho Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ. Những nơi Bác từng...

Sức mạnh từ nguồn cội

2026-09-19 09:24:00 baophutho.vn Ngày 19/9/1954, trên núi Nghĩa Lĩnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên phong: “Các Vua Hùng đã có công dựng...

Từ lời Người căn dặn đến biểu tượng trường tồn nơi Đất Tổ

2026-09-19 07:29:00 baophutho.vn Đúng 72 năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Đền Hùng và căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy...

Lời hịch non sông

2026-09-19 06:19:00 baophutho.vn Ngày 19/9/1954, tại Đền Giếng, Khu di tích lịch sử Đền Hùng, trước khi Đại đoàn 308 - Đại đoàn Quân Tiên phong về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, Chủ...

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ 8 dự án giao thông...

2026-09-18 16:30:00 baophutho.vn Ngày 18/9, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ thi công 8 dự án giao thông trọng điểm khu vực Hòa Bình....

Phú Thọ dự Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 9/2026

2026-09-18 12:33:00 baophutho.vn Ngày 18/9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 9/2026. Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo...