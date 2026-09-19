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Các đồng chí vừa được Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, phân công, chỉ định, bổ nhiệm

Các đồng chí vừa được Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, phân công, chỉ định, bổ nhiệm tại Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ, ngày 18/9/2026.

Các đồng chí vừa được Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, phân công, chỉ định, bổ nhiệm

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Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Bộ chính trị Ban bí thư Điều động Bổ nhiệm Công tác cán bộ chỉ định Công bố quyết định hội nghị
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