Thành lập Đảng bộ Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Vĩnh Phúc

Ngày 18/9, Đảng bộ Công ty TNHH Một thành viên (MTV) Thủy lợi Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ Công ty. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Văn Trường - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Bùi Văn Trường trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Vĩnh Phúc.

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Vĩnh Phúc trực thuộc Đảng ủy UBND tỉnh, được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ 4 đơn vị: Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Lập Thạch, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo và Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên.

Sau khi thành lập, Đảng bộ Công ty có 386 đảng viên, trong đó có 15 đồng chí được chỉ định vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới. Đồng chí Đặng Anh Minh - Chủ tịch Công ty được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV Thủy lợi Vĩnh Phúc.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Bùi Văn Trường khẳng định việc thành lập Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Vĩnh Phúc là bước kiện toàn tổ chức Đảng phù hợp với mô hình tổ chức mới sau hợp nhất các đơn vị.

Qua đó, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy sức mạnh đoàn kết của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đồng thời tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ công ích của doanh nghiệp.

Đồng chí đề nghị Đảng bộ Công ty sớm xây dựng, hoàn thiện quy chế làm việc; duy trì nền nếp sinh hoạt, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; phân công nhiệm vụ theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ nhiệm vụ. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện việc thành lập, kiện toàn cấp ủy và chức danh Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc; cụ thể hóa nhiệm vụ, chỉ tiêu, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thu Hoài