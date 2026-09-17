Nêu cao trách nhiệm của đảng viên trên không gian mạng

Trong kỷ nguyên số hôm nay, không gian mạng trở thành một phần không thể thiếu của đời sống xã hội, đồng thời là “mặt trận” chiến lược vô cùng quan trọng, thường xuyên diễn ra cuộc đấu tranh giữa “thông tin tích cực” và “thông tin sai lệch, xấu độc". Trong môi trường ấy, mỗi cán bộ, đảng viên càng phải nêu cao trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, thận trọng trong phát ngôn, chia sẻ thông tin và chủ động lan tỏa những giá trị tích cực.

Mặt trận tư tưởng mới

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Phó trưởng Ban xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Tây Cốc cho biết: Hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trên không gian mạng, Đảng bộ xã chủ động thu thập, tổng hợp thông tin, nắm bắt xu hướng và những vấn đề dư luận quan tâm để kịp thời có giải pháp quản lý, định hướng. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trong Đảng bộ, đồng thời giúp cán bộ, đảng viên, nhất là ở cấp cơ sở, nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội.

Ban Chấp hành Chi bộ thôn Bến Thân, Đảng bộ xã Đồng Sơn tuyên truyền cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức, trách nhiệm trên môi trường số.

Có thể khẳng định, không gian mạng không phải là “vùng xám” vô pháp luật hay nơi đứng ngoài kỷ luật Đảng. Từng dòng trạng thái, từng lượt thích (like), chia sẻ (share) hay bình luận của một đảng viên đều mang sức nặng định hướng dư luận. Nhận thức rõ yêu cầu cấp bách đó, Trung ương đã ban hành Quy định số 207-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Trong đó siết chặt hơn nữa các chuẩn mực, quy định rõ những điều đảng viên không được làm khi sử dụng hạ tầng internet, mạng xã hội và công nghệ số.

Tại Phú Thọ, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao năng lực ứng xử trên không gian mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, coi đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên hằng năm. Đảng viên Nguyễn Minh Thành, 64 năm tuổi Đảng - nguyên Chủ tịch UBND xã Tây Cốc, thuộc Đảng bộ xã Tây Cốc, cho rằng: Là cán bộ, đảng viên, dù sử dụng mạng xã hội với tư cách cá nhân, song mỗi người cần có trách nhiệm lan tỏa những điều tốt đẹp, đề cao sự trung thực, thẳng thắn trong từng bình luận, chia sẻ. Đảng viên phải chủ động, đi trước trong những vấn đề ở chi bộ, khu dân cư; dám nói đúng, nói thật, qua đó góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận để Nhân dân, quần chúng tin tưởng, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước...

Thời gian qua, cán bộ, đảng viên trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, “phủ xanh” thông tin tích cực, lan tỏa các mô hình hay, câu chuyện đẹp về phát triển kinh tế - xã hội trên các trang mạng. Nhiều chi bộ, đảng bộ cơ sở đã xây dựng thành công mô hình “Tổ hướng dẫn công nghệ số cộng đồng”, “Mỗi đảng viên một ngọn cờ hồng trên không gian số”, góp phần củng cố vững chắc thế trận lòng dân. Nhiều page lớn đã làm tốt công tác lan tỏa, định hướng thông tin trên không gian mạng như Tự hào Đất Tổ, Cọ Xanh, Báo Phú Thọ, Đài PTTH Phú Thọ... và trang thông tin của các ngành, địa phương trong tỉnh.

Đảng viên Hà Văn Tơ, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Kiệt Sơn, nay là xã Lai Đồng cho rằng, trách nhiệm nêu gương của đảng viên không chỉ thể hiện trong đời sống, mà còn trên không gian mạng. Theo ông, mỗi đảng viên cần có chính kiến, tỉnh táo khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin và cụ thể bằng lời nói, hành động để tạo niềm tin, sự đồng thuận trong Nhân dân.

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận nhỏ cán bộ, đảng viên chưa thực hiện đúng quy định khi tham gia mạng xã hội. Cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã xử lý nghiêm những cá nhân lợi dụng công nghệ, mạng xã hội để đăng tải, phát tán thông tin giả mạo, sai sự thật. Những bài học, sự việc này minh chứng một chân lý: Khi đảng viên buông lơi ý thức tổ chức kỷ luật trên không gian mạng, hậu quả để lại cho cộng đồng và uy tín của Đảng là vô cùng lớn. Kỷ luật Đảng không có vùng cấm, và trên không gian mạng, kỷ luật ấy càng đòi hỏi sự nghiêm minh tuyệt đối.

Giải pháp củng cố “thế trận” trên môi trường số

Nhằm nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của đảng viên trên không gian mạng, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới, các cấp ủy Đảng trên địa bàn tỉnh cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao “sức đề kháng” cho từng đảng viên. Mỗi đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, thực hiện nghiêm phương châm “Xây đi đôi với chống”, “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Cần quán triệt sâu sắc tinh thần: Trước một thông tin phức tạp, nhạy cảm trên mạng, đảng viên phải là người “biết dừng lại để kiểm chứng”, tuyệt đối không hùa theo số đông, không lan tỏa những nội dung chưa rõ nguồn gốc.

Cùng với đó, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với kiểm tra, giám sát thường xuyên. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, đặc biệt là chi bộ - “tế bào” gốc của Đảng phải đưa nội dung quản lý hành vi trên không gian mạng vào sinh hoạt định kỳ. Kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những biểu hiện lệch chuẩn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm...

Nói về các giải pháp, thầy giáo Hoàng Tiến Điệp - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cho rằng: Cán bộ, đảng viên cần phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo trong ứng dụng công nghệ thông tin, biến mỗi tài khoản mạng xã hội thành một “điểm sáng” thông tin chính thống; chủ động lan tỏa các thành tựu của tỉnh trên mọi lĩnh vực. Đồng thời tỉnh táo, kịp thời đấu tranh phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch ngay từ cơ sở, trong từng chi bộ. Trao đổi về nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên trên không gian mạng, đồng chí Phạm Duy Hiển - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lai Đồng cho rằng: Cần phải coi không gian mạng là một phần của trách nhiệm nêu gương. Mọi lời nói, hình ảnh, thông tin chia sẻ thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm, giữ gìn được uy tín của tổ chức, cơ quan và bản thân. Cán bộ, đảng viên phải có trách nhiệm với thông tin, chủ động bảo vệ uy tín của tổ chức và nâng cao tính định hướng trên không gian mạng, cần gương mẫu trong xử lý các thông tin xấu độc, góp phần lan tỏa những thông tin tích cực, cổ vũ người tốt, việc tốt.

Không gian mạng dẫu rộng lớn và phức tạp, nhưng với bản lĩnh của mình, mỗi cán bộ, đảng viên có thể biến môi trường số thành trận địa vững chắc để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Nêu cao trách nhiệm trên không gian mạng chính là hành động thiết thực nhằm củng cố niềm tin yêu của Nhân dân đối với Đảng, góp phần xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Minh Tự