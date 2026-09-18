Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ 8 dự án giao thông trọng điểm khu vực Hòa Bình

Ngày 18/9, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ thi công 8 dự án giao thông trọng điểm khu vực Hòa Bình. Đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và các xã, phường liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình báo cáo tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), thi công và những khó khăn, vướng mắc của các dự án: Đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ kết nối với Quốc lộ 6; kết nối giao thông và thủy lợi tỉnh Hòa Bình (cũ) với hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc; đường từ UBND xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn (cũ) đi đường Hồ Chí Minh; đường từ Quốc lộ 6 đến Khu công nghiệp Nhuận Trạch (nay là Khu công nghiệp Phú Sơn); đường kết nối Lương Sơn - Xuân Mai, Hà Nội (giai đoạn 1); đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu); cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn Km19 - Km53) và đường nối từ Quốc lộ 6 đi Độc Lập, Đú Sáng, đường 12B.

Theo đó, Dự án đường từ Quốc lộ 6 đến Khu công nghiệp Nhuận Trạch (Phú Sơn) đã bàn giao 98,4% mặt bằng, khối lượng thi công đạt khoảng 95% giá trị hợp đồng. Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La đã bàn giao khoảng 91% mặt bằng, giá trị thi công đạt 41%.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình báo cáo tiến độ, công tác GPMB, thi công và những khó khăn, vướng mắc của 8 dự án.

Đối với cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn Km19 - Km53), mặt bằng theo quy mô hoàn chỉnh 4 làn xe cơ bản được bàn giao; tổng giá trị thực hiện 4 gói thầu xây lắp đạt khoảng 26,5% giá trị hợp đồng. Dự án đường nối từ Quốc lộ 6 đi Độc Lập, Đú Sáng, đường 12B đã bàn giao 88,4% mặt bằng, giá trị thi công đạt 59,8%.

Tuy nhiên, tiến độ các dự án còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu liên quan đến công tác GPMB, tái định cư, di chuyển hạ tầng kỹ thuật, nguồn vật liệu và bãi đổ thải. Một số dự án thiếu nguồn đất đắp, bên cạnh đó thời tiết mưa lớn kéo dài cũng ảnh hưởng đến tổ chức thi công.

Đáng chú ý, Dự án kết nối giao thông và thủy lợi tỉnh Hòa Bình (cũ) với hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc mới GPMB được 5,78/76,7 ha, đạt 7,5%; còn 1.333/1.523 hộ chưa được chi trả tiền bồi thường GPMB, trong đó có 600 hộ thuộc diện tái định cư.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tập trung phân tích khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB, tái định cư, nguồn vật liệu, tổ chức thi công; đồng thời làm rõ những phần việc cần tiếp tục triển khai nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc của các sở, ngành, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình và các địa phương trong triển khai các dự án giao thông. Tuy nhiên, tiến độ một số dự án còn chậm, nhiều khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm, nhất là công tác GPMB, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công.

Đại diện phường Hòa Bình phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, chủ đầu tư và địa phương xác định việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông là nhiệm vụ trọng tâm; cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, liên tục, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không để các vướng mắc kéo dài.

Các địa phương khẩn trương rà soát, phân loại cụ thể từng trường hợp còn vướng mắc trong công tác GPMB, xác định rõ nguyên nhân và phương án xử lý; tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại, tạo đồng thuận trong Nhân dân. Đối với những trường hợp đã thực hiện đầy đủ các bước theo quy định nhưng cố tình không chấp hành, cần hoàn thiện hồ sơ, trình tự, thủ tục để thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Đại diện nhà thầu phát biểu tại cuộc họp.

Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương, thường xuyên cập nhật tiến độ, xác định rõ từng điểm nghẽn và xây dựng phương án xử lý cụ thể đối với từng dự án, hạng mục; mặt bằng bàn giao đến đâu, tập trung tổ chức thi công đến đó, hạn chế thời gian chờ đợi. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết. Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ chủ động hướng dẫn, phối hợp xử lý những khó khăn thuộc lĩnh vực phụ trách. Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ sau cuộc họp, kịp thời báo cáo những nội dung chậm hoặc vấn đề phát sinh.

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương đặc biệt chú trọng an toàn trong quá trình thi công; rà soát các vị trí có nguy cơ sạt lở đất, đá, ngập úng, chủ động cảnh báo và có phương án phòng ngừa, bảo đảm an toàn công trình, người và phương tiện. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh thi công, giải ngân, bảo đảm tiến độ các dự án theo kế hoạch.

Hồng Duyên