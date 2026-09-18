Khắc ghi lời dạy của Người

Tại Đền Giếng trong Khu Di tích lịch sử Đền Hùng - nơi cách đây 72 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Theo năm tháng, lời căn dặn của Người vẫn vang vọng cùng non sông. Khắc ghi lời dạy của Bác, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết, khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu mạnh.

Diện mạo trung tâm hành chính tỉnh.

Lời Người vang vọng non sông

Ngày 18/9/1954, từ huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh về Phú Thọ. Gần trưa, Người vào thăm thị xã Phú Thọ, tìm hiểu đời sống và việc làm của đồng bào sau khi hòa bình được lập lại. Sau đó, Người đến địa điểm sơ tán của Văn phòng Tỉnh ủy Phú Thọ tại thôn Quang Trung, xã Thanh Hà, thị xã Phú Thọ. Chiều tối hôm đó, Bác về Đền Hùng và nghỉ qua đêm tại đây. Sáng 19/9, Người cùng các đồng chí trong đoàn đi thăm Đền Hạ, Chùa Thiên Quang, Đền Trung, Đền Thượng, viếng Lăng mộ Vua Hùng và Đền Giếng. Khoảng 10 giờ ngày 19/9/1954, tại Đền Giếng, Bác gặp gỡ cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong (nay là Sư đoàn 308). Trong cuộc trò chuyện thân mật, Người căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

72 năm đã qua, lời căn dặn của Người như lời hiệu triệu còn nguyên giá trị khơi dậy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. Chỉ bằng một câu ngắn gọn, Bác đã đặt trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong mối quan hệ với cội nguồn dân tộc. Các Vua Hùng đã dựng nên cơ đồ; những thế hệ sau có trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ và tiếp tục bồi đắp cơ đồ ấy.

Trong hoàn cảnh đất nước vừa bước ra khỏi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, lời căn dặn hướng tới nhiệm vụ bảo vệ thành quả cách mạng, tiếp tục đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Nhưng vượt lên trên hoàn cảnh lịch sử cụ thể, đó còn là lời nhắc nhở đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về trách nhiệm giữ gìn non sông, bảo vệ thành quả cách mạng và xây dựng đất nước. “Giữ lấy nước” hôm nay vì thế mang nội hàm rộng lớn hơn. Đó là giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời xây dựng nền kinh tế có sức cạnh tranh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Đối với Phú Thọ - vùng đất cội nguồn của dân tộc, lời Bác căn dặn tại Đền Giếng càng trở nên thiêng liêng. Ghi nhớ lời Người không chỉ để tự hào về quá khứ, mà quan trọng hơn là để xác định trách nhiệm trong hiện tại và tương lai. Mỗi thành quả phát triển, mỗi công trình mới, mỗi việc làm thiết thực vì cuộc sống Nhân dân đều là một cách góp phần dựng xây và “giữ lấy nước” trong thời đại mới.

Hiện thực hóa lời Bác dạy

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, nhất là sau hợp nhất, Phú Thọ đứng trước một không gian phát triển mới với quy mô, tiềm năng và nguồn lực lớn hơn, đồng thời cũng phải đối mặt với những yêu cầu mới cao hơn. Trong bối cảnh đó, tỉnh xác định rõ yêu cầu phát huy lợi thế, khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng, xây dựng nền kinh tế có sức cạnh tranh và nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân.

Tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng việc tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Cùng với đó, tỉnh triển khai các nhiệm vụ liên quan đến Đề án tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, hoàn thành các đề án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, cấp nước, công viên, cây xanh, mặt nước đô thị, đô thị thông minh...

Điều đáng ghi nhận là ngay trong năm đầu tiên của giai đoạn phát triển mới, những chuyển động tích cực đã được thể hiện khá rõ qua kết quả kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2026. Sản xuất công nghiệp tiếp tục là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng, chỉ số sản xuất toàn ngành ước tăng 21,8% so với cùng kỳ. Một số ngành, sản phẩm có mức tăng cao như máy tính xách tay tăng 34,3%, dịch vụ sản xuất linh kiện điện tử tăng 34,1%, xi măng tăng 16,7%... Cùng với công nghiệp, sản xuất nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm sinh kế và ổn định đời sống người dân. Sau hợp nhất tỉnh, dòng vốn đầu tư tăng đáng kể. Tính riêng 8 tháng qua, vốn FDI đạt hơn 2,3 tỷ USD, cao gấp 2,6 lần so với cùng kỳ và vượt 43,6% kế hoạch năm. Vốn đầu tư trong nước đạt 54,2 nghìn tỷ đồng. Nhiều dự án quy mô lớn được khởi công. Sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp cũng tạo thêm động lực cho nền kinh tế. Đến hết tháng 8, toàn tỉnh có hơn 3,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 2,5% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký khoảng 40 nghìn tỷ đồng. Thương mại, dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tiếp tục tăng. Hoạt động du lịch duy trì đà phục hồi và phát triển.

Khắc ghi lời Người cũng được thể hiện trong việc chăm lo cho người dân - mục tiêu cuối cùng của sự phát triển. Trong lĩnh vực y tế, đến nay 61/61 cơ sở khám chữa bệnh đã triển khai bệnh án điện tử; 100% cơ sở khám chữa bệnh thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp và ứng dụng VNeID. Tỉnh cũng triển khai kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, hướng tới bảo đảm 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí từ năm 2026. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt trong phát triển các lĩnh vực giáo dục, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội.

Lời Bác dạy “giữ lấy nước” được tiếp nối bằng việc xây dựng một Phú Thọ phát triển vững mạnh, có khả năng thích ứng và cạnh tranh; xây dựng hệ thống chính trị hiệu lực, hiệu quả, giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân.

Hồng Nhung