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Công bố quyết định thành lập Chi bộ và Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Thương mại dịch vụ doanh nghiệp An Phú

Chiều 16/9, Đảng ủy phường Nông Trang tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Chi bộ và Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Thương mại dịch vụ doanh nghiệp An Phú.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Đình Thi - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Dương Hoàng Hương - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Công bố quyết định thành lập Chi bộ và Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Thương mại dịch vụ doanh nghiệp An Phú

Đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ doanh nghiệp An Phú có trụ sở tại phường Nông Trang, hoạt động trong các lĩnh vực thuế, kế toán và quản trị doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động, công ty từng bước phát triển, duy trì hiệu quả sản xuất, kinh doanh, chấp hành tốt các quy định của pháp luật.

Tại hội nghị, Đảng ủy phường Nông Trang đã công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Thương mại dịch vụ doanh nghiệp An Phú trực thuộc Đảng bộ phường, gồm 5 đảng viên, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/9/2026 và công bố quyết định công nhận Công đoàn cơ sở công ty với 15 đoàn viên.

Công bố quyết định thành lập Chi bộ và Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Thương mại dịch vụ doanh nghiệp An Phú

Đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tặng hoa chúc mừng chi bộ.

Công bố quyết định thành lập Chi bộ và Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Thương mại dịch vụ doanh nghiệp An Phú

Lãnh đạo Đảng ủy phường Nông Trang tặng hoa chúc mừng chi bộ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn nhấn mạnh, việc thành lập Chi bộ và Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Thương mại dịch vụ doanh nghiệp An Phú là kết quả cụ thể trong triển khai chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW, đồng thời mở ra hướng đi tích cực trong việc mở rộng tổ chức Đảng, đoàn thể tại các doanh nghiệp trên địa bàn.

Đồng chí đề nghị chi bộ công ty sớm ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, duy trì nền nếp sinh hoạt và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng. Thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động. Chú trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt và hiệu quả hoạt động của chi bộ.

Công bố quyết định thành lập Chi bộ và Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Thương mại dịch vụ doanh nghiệp An Phú

Bí thư Đảng uỷ phường Nông Trang Cầm Hà Chung trao quyết định cho Chi bộ Công ty TNHH Thương mại dịch vụ doanh nghiệp An Phú.

Công bố quyết định thành lập Chi bộ và Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Thương mại dịch vụ doanh nghiệp An PhúLãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao quyết định công nhận Ban Chấp hành và các chức danh Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Thương mại dịch vụ doanh nghiệp An Phú

Công đoàn công ty cần tổ chức các hoạt động thiết thực, hướng mạnh về đoàn viên và người lao động; phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, chuyên nghiệp, tạo động lực nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Lê Minh


Lê Minh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Công ty phường Nông Trang Phát triển Đảng viên mới thương mại dịch vụ chi bộ Công đoàn cơ sở Ban Chấp hành Ban tổ chức tỉnh ủy Liên đoàn lao động tỉnh Bí thư
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