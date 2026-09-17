Nghị quyết và hành động - phát triển nhanh, bền vững đất nước

Biến nguồn lực tinh thần thành nội lực phát triển đất nước

Qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, công tác tư tưởng đã có đóng góp quan trọng xây dựng và hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị ngày 3/9. Ảnh: Trần Hải

Tuy nhiên, từ tổng kết thực tiễn, Đảng ta đã thẳng thắn nhìn nhận và chỉ rõ những hạn chế trong công tác tư tưởng. Những điều này ảnh hưởng trực tiếp đến việc khơi thông nguồn lực tinh thần, khiến không ít chủ trương, chính sách đúng bị “ách tắc” trong quá trình thực hiện.

Đất nước đang triển khai đồng thời nhiều quyết sách chiến lược cùng yêu cầu cải cách toàn diện, đòi hỏi sự đồng thuận, nhất quán về tư tưởng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trở thành nguồn lực nội sinh của phát triển.

Từ yêu cầu của thực tiễn, ngày 22/8/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Đây là lần đầu tiên công tác tư tưởng của Đảng được xác lập bằng một nghị quyết chuyên đề.

Từ đây, hệ thống hóa quan điểm xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức thành một chiến lược tổng thể, chỉ rõ mục tiêu, chỉ tiêu, lộ trình và trách nhiệm; bảo đảm tính đồng bộ, liên kết giữa các văn bản của Đảng đối với công tác này.

Nghị quyết số 25-NQ/TW xác định chất lượng của công tác tư tưởng phải được đánh giá bằng sản phẩm, dữ liệu kiểm chứng, hiệu quả thực tế thay vì số lượng cuộc họp, văn bản, báo cáo. Kết quả phải gắn với đánh giá tổ chức đảng, cán bộ, người đứng đầu; nơi làm tốt phải nhân rộng, nơi trì trệ phải xử lý. Trong đó, Nhân dân phải được tham gia, thụ hưởng và là người đánh giá cuối cùng; giá trị nghị quyết phải thể hiện ở đời sống và niềm tin của Nhân dân.

Mới đây, tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục nhấn mạnh tính chất quan trọng của Nghị quyết số 25-NQ/TW trong việc tạo nền tảng chính trị, tinh thần, đạo đức và nâng cao sức chiến đấu của Đảng.

Đó là, công tác tư tưởng trong bối cảnh mới phải đi trước mở đường, đi cùng trong tổ chức thực hiện, đi sau tổng kết thực tiễn, củng cố niềm tin; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, ngăn chặn suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ sớm, từ cơ sở. Theo đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đây là việc của toàn Đảng, trước hết là cấp ủy, người đứng đầu; không khoán trắng cho cơ quan chuyên trách.

Trong những tháng cuối của năm 2026, Trung ương yêu cầu phải bảo đảm bộ máy thông suốt, xử lý điểm nghẽn cấp bách, hoàn thành cao nhất mục tiêu kinh tế-xã hội. Xa hơn, trong nhiệm kỳ khóa XIV của Đảng, phải thể chế hóa quyết sách, hoàn thiện phân cấp, phân quyền, tổ chức lại không gian, đổi mới mô hình phát triển.

Trước những đòi hỏi cấp bách và lâu dài, Bộ Chính trị nêu rõ công tác tư tưởng cần được tiến hành đồng bộ gắn với các hoạt động kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và chính sách an sinh xã hội. Bên cạnh đó, lấy cơ sở và địa bàn dân cư làm trọng tâm, tiến hành đồng bộ, thống nhất ở trong và ngoài nước.

Bám sát Nghị quyết số 25-NQ/TW và Kế hoạch số 08-KH/TW của Ban Bí thư, các cấp ủy đang khẩn trương xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với phương châm “Chủ động-Sắc bén-Thuyết phục-Hiệu quả”.

Trên tinh thần ấy, ngay từ việc hoạch định chủ trương, chính sách, các cấp ủy tiến hành song song đánh giá tác động về tư tưởng gắn với phương án tuyên truyền, giải thích, đối thoại. Việc kết hợp giữa điều tra xã hội học và phân tích dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo trong công tác tư tưởng cũng được một số cấp ủy tích cực đẩy mạnh.

Qua đó, không chỉ phục vụ xây dựng báo cáo mà hướng đến chuyển kết quả dự báo thành quyết định lãnh đạo cụ thể tại cơ quan, địa phương, đơn vị; xử lý từ sớm những bức xúc thực tế của Nhân dân và hạn chế các khoảng trống thông tin; tạo đồng thuận xã hội.

Thực hiện nhiệm vụ chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, công tác tư tưởng trong giai đoạn mới đề ra yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên quán triệt phương châm thường xuyên, tự giác, thiết thực trong việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại từng địa phương, cơ sở, địa bàn dân cư, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên phải được thể hiện qua hiệu quả giải quyết dứt điểm những việc khó, việc tồn đọng, vấn đề gây bức xúc trong Nhân dân.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, đạo đức công vụ chính là thước đo chất lượng của công tác tư tưởng. Thực hiện tốt điều này, công tác tư tưởng sẽ không chỉ dừng lại ở việc định hướng mà thấm sâu vào từng việc làm, trở thành văn hóa trong ứng xử và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Theo nhandan.vn