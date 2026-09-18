Kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng (19/9/1954 - 19/9/2026)

Phát huy tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về dựng nước và giữ nước

Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về dựng nước đi đôi với giữ nước không chỉ là kim chỉ nam cứu nước, lập quốc trong thế kỷ XX, mà còn là cẩm nang chiến lược vô giá cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Đứng trước kỷ nguyên vươn mình của đất nước, việc nghiên cứu, vận dụng sáng tạo di sản tư tưởng ấy vào thực tiễn địa phương, đặc biệt tại vùng Đất Tổ Phú Thọ chính là “chìa khóa” then chốt củng cố sức mạnh nội sinh, hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh, Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Quán triệt sâu sắc tư tưởng dựng nước và giữ nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đất Tổ hôm nay ra sức xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh theo di nguyện của Người. Trung tâm tỉnh với diện mạo đô thị ngày càng hiện đại, xanh, sạch, đẹp.

Một trong những đặc trưng nổi bật thể hiện tầm vóc thiên tài lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự gắn kết biện chứng giữa hai nhiệm vụ chiến lược: Dựng nước và giữ nước. Thấu hiểu sâu sắc quy luật sinh tồn của quốc gia, Người nhắc nhở: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Câu nói thiêng liêng ấy được cất lên tại Đền Hùng năm 1954 không chỉ mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc đối với cả dân tộc mà còn là mệnh lệnh hành động xuyên suốt đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ - nơi cội nguồn linh thiêng của dân tộc.

Thượng tướng, Tiến sỹ Nguyễn Thế Trị, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng, trong lời đề dẫn Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về dựng nước và giữ nước” đã nhấn mạnh: Những kết luận khoa học và những bài học mang giá trị lý luận và thực tiễn về tư tưởng dựng nước và giữ nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được Đảng, Nhà nước, Nhân dân và các lực lượng vũ trang nhân dân ta phát huy nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới do Đảng ta lãnh đạo trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, trong công cuộc xây dựng, kiến thiết Đất Tổ thời kỳ mới, Phú Thọ luôn xác định phát triển kinh tế - xã hội phải đi đôi với củng cố quốc phòng - an ninh và sự bình yên từ địa bàn chiến lược trung du, miền núi phía Bắc. Nhiệm vụ dựng nước hôm nay ở Phú Thọ không đơn thuần là tăng trưởng GDP hay thu hút đầu tư công nghiệp, mà là kiến tạo một hệ sinh thái phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm cùng triết lý: Kinh tế phải gắn liền với an sinh xã hội, văn hóa phải là nền tảng tinh thần sâu sắc - nơi lưu giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản vô giá của nhân loại như Hát Xoan, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển.

Chiều 9/9 vừa qua, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) chủ trì hội nghị triển khai một số nhiệm vụ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh: Tinh thần xuyên suốt được xác định là khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải tạo ra giá trị cụ thể, đóng góp trực tiếp vào phát triển kinh tế - xã hội, từng bước trở thành động lực quan trọng để Phú Thọ thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đây cũng là nội dung cơ bản đã được cụ thể hóa thành những con số và quyết tâm chính trị để Phú Thọ mới bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới với quan điểm chủ đạo “Lấy công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực cho Đất Tổ vươn mình”.

Hạt nhân cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh chính là chiến lược “lấy dân làm gốc” và bài học về sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Sinh thời, Bác luôn dành tình cảm đặc biệt và những lời căn dặn ân cần khi về thăm Phú Thọ. Người yêu cầu Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà phải đoàn kết một lòng, biến truyền thống lịch sử hào hùng thành ý chí quyết tâm trong lao động sản xuất. Thấm nhuần lời dạy của Người, Phú Thọ luôn lấy Nhân dân là chủ thể, là động lực, là đích đến cuối cùng của mọi chủ trương, chính sách. Do đó, xây dựng Đất Tổ ngày càng giàu đẹp, hạnh phúc không thể tách rời việc nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại Phú Thọ đã được khơi dậy mạnh mẽ thông qua việc thực hành dân chủ rộng rãi, phát huy vai trò làm chủ thực chất của Nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Khi mỗi người dân Đất Tổ đều cảm nhận được thành quả đổi mới thấm đượm trong từng mái nhà, tuyến đường, ngôi trường, niềm tin vào Đảng và Nhà nước càng được củng cố vững chắc, tạo nên một khối thống nhất “Ý Đảng, lòng dân” không gì có thể lay chuyển. Từ sau ngày 1/7/2025, với các chủ trương, quyết sách đúng đắn, tỉnh kiên định mục tiêu phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế về công nghiệp, dịch vụ, du lịch lịch sử - văn hóa và nông nghiệp công nghệ cao. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện quyết liệt; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng bộ máy chính quyền kiến tạo, liêm chính, hành động, vì dân và phục vụ Nhân dân.

Ngày 10/6/2025, tại Phú Thọ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình. Trong buổi làm việc, đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh: Phú Thọ - Vĩnh Phúc - Hòa Bình là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi khởi nguồn văn hóa, hun đúc bản sắc và hội tụ khát vọng phát triển. Đây không chỉ là không gian của lịch sử và chiều sâu văn hóa, mà còn là vùng đất đầy tiềm năng, bản lĩnh và cơ hội bứt phá trong thời đại mới. Tổng Bí thư tin tưởng sâu sắc rằng, với ý chí đoàn kết, tinh thần đổi mới và quyết tâm chính trị cao, 3 tỉnh sau khi hợp nhất sẽ mở ra một mô hình phát triển tiêu biểu, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững của địa phương và đất nước.

Tại Đất Tổ hôm nay, phát huy tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về dựng nước và giữ nước chính là tiếp tục thắp sáng ngọn lửa truyền thống đất cội nguồn, khơi dậy khát vọng cống hiến mạnh mẽ trong mỗi người con Đất Tổ. Với bản lĩnh kiên cường, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy cao độ cùng tư duy chiến lược đổi mới, sáng tạo, Phú Thọ đang viết tiếp những trang sử hào hùng, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà trở thành một cực tăng trưởng xanh, giàu đẹp, văn minh, Nhân dân có cuộc sống phồn vinh và hạnh phúc thực chất, xứng đáng với niềm tin của Người.

Minh Tự