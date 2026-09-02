57 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2026)

Đất nước giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc

Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu đã trải qua một cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ. Người đã đi xa, nhưng vẫn để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và các cháu thanh niên, nhi đồng. Thực hiện lời dạy của Bác, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc.

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội đã và đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc. Ảnh: Phạm Hùng

1. Cách đây 57 năm, trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bản Di chúc thiêng liêng.

Là một văn kiện lịch sử vô giá Người để lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau, bản Di chúc phản ánh khát vọng cháy bỏng của một con người suốt đời một lòng, một dạ phụng sự cách mạng, phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân.

Trong suốt 57 năm qua, những lời căn dặn của Người đã truyền cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ý chí sắt đá, niềm tin mãnh liệt và sức mạnh vĩ đại của dân tộc, để từ đó không ngừng bảo vệ và xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Sinh thời, hoài bão lớn nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh là Tổ quốc được giải phóng, nhân dân được hạnh phúc. Vì vậy, ngay trong Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Người đã khẳng định những quyền thiêng liêng của con người, đó là: “Quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

Suốt cuộc đời vô cùng trong sáng và cao đẹp, Người luôn dành sự quan tâm, chăm lo cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Trong bài trả lời các nhà báo nước ngoài, chỉ ít lâu sau khi nước nhà giành được độc lập (ngày 21-1-1946), Bác nhấn mạnh: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.

Vì thế, trước lúc đi xa, Người đã căn dặn: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. Với Người, làm cho nhân dân ấm no, hạnh phúc là nhiệm vụ cao cả, là bổn phận, trách nhiệm của Đảng, bởi Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân.

Trong 57 năm qua, thực hiện lời Người căn dặn, Đảng ta luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, kiên định mục đích cao nhất là đấu tranh vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia và dân tộc. Đảng xác định, mọi thành tựu phát triển của đất nước chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Tiếp nối con đường vinh quang Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao truyền - đó là làm cho đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, nhân dân được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc - Đại hội lần thứ XIV của Đảng là một dấu mốc khai mở kỷ nguyên đất nước vươn lên giàu mạnh, thịnh vượng, tiếp tục khẳng định cội nguồn sức mạnh của cách mạng Việt Nam từ tư tưởng nhất quán “dân là gốc”.

Trong kỷ nguyên đưa đất nước vươn tới phồn vinh, Đảng tiếp tục kiên định quan điểm nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực của phát triển. Mọi đường lối, chính sách đều hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; tôn trọng, lắng nghe và dựa vào nhân dân.

Đảng luôn gắn bó mật thiết, tận tâm phục vụ nhân dân; xác định nhiệm vụ quan tâm, chăm lo xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, bởi khi lòng dân đồng thuận, sức dân được phát huy thì khó khăn, thách thức nào cũng có thể vượt qua. Sức mạnh của nhân dân là vô địch, đúng như Người đã dạy: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”.

2. Trong giai đoạn cách mạng mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục quán triệt và thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân là gốc”. Nhân dân chính là trung tâm, là cội nguồn sức mạnh đưa đất nước tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đây cũng chính là tâm nguyện Bác Hồ kính yêu để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Lời Người căn dặn đang được Đảng ta, nhân dân ta hiện thực hóa bằng quyết tâm sắt đá, ý chí tự chủ chiến lược, tinh thần tự lực, tự cường, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn lên và niềm tin son sắt vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Đảng ta đã thể hiện bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu, tinh thần đoàn kết, thống nhất, cùng ý chí và khát vọng phát triển, kiến tạo tương lai đất nước. Trong 40 năm Đổi mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nền kinh tế nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, giữ vững ổn định vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng khá. Tiềm lực, sức chống chịu và khả năng thích ứng của nền kinh tế được nâng lên, tạo nền tảng và dư địa quan trọng để phát triển nhanh, bền vững hơn trong giai đoạn cách mạng mới.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng, nhiều quyết sách chiến lược mang tầm thời đại đã được triển khai quyết liệt, đạt những thành tựu quan trọng, trở thành nền tảng cho sự phát triển của đất nước trong nhiều năm tới. Trong đó, cuộc cách mạng về đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính đã đạt được các mục tiêu chiến lược, tạo bước chuyển quan trọng về tư duy quản trị quốc gia, mở ra không gian phát triển mới vì tương lai lâu dài của đất nước.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt nhiều tiến bộ. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, không ngừng được nâng cao. Sức mạnh nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy. Độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước và môi trường hòa bình được giữ vững; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng, nâng tầm, đi vào chiều sâu. Vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Việt Nam đang trở thành một điểm sáng được thế giới đánh giá cao về an toàn, ổn định xã hội; đồng thời ghi nhận những đột phá về tư duy, tầm nhìn và cách làm mới trong lãnh đạo, quản trị và phát triển đất nước trong kỷ nguyên số.

Phải khẳng định rằng, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước có được hôm nay là sự hội tụ, kết tinh của truyền thống văn hóa hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc; là thành tựu vinh quang của 96 năm xây dựng và phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Và trên hết, đó là hiện thực hóa mong ước của Bác Hồ kính yêu trước lúc đi xa là “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

3. Đại hội XIV của Đảng là dấu mốc lịch sử, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng.

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Trung ương đang được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta triển khai thực hiện chính là sự tiếp nối lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

Thực hiện lời Người căn dặn, Đảng ta tiếp tục không ngừng đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đủ sức tiếp tục dẫn dắt dân tộc trên con đường phát triển trong kỷ nguyên mới, hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trong bài viết “Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định: “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đặt ra yêu cầu rất cao đối với toàn bộ hệ thống chính trị. Chúng ta phải kiên định nhưng không bảo thủ; đổi mới nhưng không chệch hướng; phát triển nhanh nhưng phải bền vững; hội nhập sâu rộng nhưng phải giữ vững độc lập, tự chủ; xây dựng bộ máy tinh gọn nhưng phải bảo đảm phục vụ nhân dân tốt hơn; phát triển kinh tế mạnh mẽ nhưng phải bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội và hạnh phúc của nhân dân. Đó cũng chính là tinh thần Hồ Chí Minh trong điều kiện mới: Kiên định mục tiêu, sáng tạo phương pháp, thực tiễn trong hành động, nhân văn trong mục đích, lấy dân làm gốc và lấy lợi ích quốc gia - dân tộc làm tối thượng”.

Hiện thực hóa mong ước của Bác Hồ kính yêu: “Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết, thống nhất, quyết tâm vững bước tiến tới hai mục tiêu chiến lược: Kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2030) và 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2045).

Tiếp nối sự nghiệp cách mạng vinh quang của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện tiếp nối truyền thống dựng nước và giữ nước, giữ gìn và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

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Theo hanoimoi.vn