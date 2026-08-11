Học Bác để phục vụ người bệnh tốt hơn

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ, nhân viên Bệnh viện Y Dược cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Phú Thọ đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực gắn với nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc người bệnh.

Bệnh viện Y Dược cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh kết hợp hài hòa giữa y học cổ truyền và y học hiện đại, mang lại hiệu quả điều trị cao cho người bệnh.

Bệnh viện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác chuyên môn của từng khoa, phòng và mỗi cán bộ, viên chức. Trọng tâm là nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người bệnh, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người bệnh... Nhờ đó, việc học tập và làm theo Bác đã tạo chuyển biến rõ nét, mang lại nhiều kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của bệnh viện.

Cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, nâng cấp; nhiều trang thiết bị y tế mới, hiện đại được bổ sung, phục vụ hiệu quả công tác chẩn đoán, điều trị cho người bệnh. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ được nâng lên. Hiện, bệnh viện có 215 viên chức và người lao động, trong đó hơn 66% cán bộ, y, bác sỹ, nhân viên có trình độ đại học, sau đại học. Bệnh viện đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, nghiên cứu kế thừa, nghiên cứu ứng dụng và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức nghiệm thu, đánh giá tính an toàn và hiệu quả của các đề tài nghiên cứu khoa học về y, dược cổ truyền trong tỉnh...

Coi trọng học tập và làm theo Bác, mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động của bệnh viện đã có sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động. Nhiều tập thể, cá nhân không quản ngại khó khăn, tận tâm với công việc, góp phần thực hiện ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân. ThS.BSCKII Đào Đình Quang - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Y Dược cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh khẳng định: Hằng năm, bệnh viện xây dựng các chuyên đề, tổ chức cho 100% cán bộ, y, bác sỹ, nhân viên học tập, qua đó các nội dung đăng ký làm theo của từng cá nhân đều thiết thực, sát với vị trí việc làm. Đơn vị đã cụ thể hóa các giá trị đạo đức Hồ Chí Minh thành những chuẩn mực thực tế, gắn liền với y đức và y thuật; xây dựng, triển khai Bộ tiêu chí về quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp gắn với phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

Việc xây dựng, triển khai thực hiện Bộ tiêu chí về quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp đã giúp cụ thể hóa tư tưởng của Bác thành những hành động thực tế, giúp việc học tập và làm theo Bác không dừng lại ở khẩu hiệu mà đã tạo ra những việc làm thực chất, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại bệnh viện. Đặc biệt là kỹ năng giao tiếp, ứng xử, tinh thần, thái độ phục vụ, thực hiện tốt khẩu hiệu đối với người bệnh “Đến đón tiếp niềm nở, ở chăm sóc tận tình, về dặn dò chu đáo”.

Sự tận tâm, trách nhiệm trong chuyên môn cùng thái độ phục vụ tận tình, chu đáo đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người thầy thuốc, nhờ đó tạo dựng được sự yên tâm, tin tưởng của người bệnh đối với đội ngũ thầy thuốc của bệnh viện. Bệnh nhân đến khám và điều trị ngày càng tăng. Đây là động lực để Bệnh viện Y Dược cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Phú Thọ không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, xứng đáng là địa chỉ chăm sóc sức khỏe tin cậy của Nhân dân.

Thu Hà