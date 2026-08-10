Chính phủ chỉ đạo khẩn trương hoàn thành sắp xếp trường học

Chính phủ chỉ đạo các địa phương khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập. Bộ GDĐT khẩn trương trình ban hành Đề án sắp xếp cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Khẩn trương hoàn thành sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 216/NQ-CP ngày 06/8/2026 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2026. Trong đó, Chính phủ chỉ đạo các địa phương khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương trình ban hành Đề án sắp xếp cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Theo Nghị quyết, Chính phủ đánh giá trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2026, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tịch hành chính, điều kiện kinh doanh được triển khai quyết liệt.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong các bộ, cơ quan trung ương; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8 và thời gian tới, Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn trước ngày 30 tháng 8 năm 2026.

Chuẩn bị toàn diện các điều kiện cho năm học mới 2026-2027 theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Kết luận số 105-KL/TW và hoàn thành sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường dạy nghề trong quý III năm 2026 theo tiến độ Chính phủ giao tại Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2026.

Khẩn trương trình ban hành Đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp

Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai, đôn đốc các địa phương sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

Bố trí đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục vào vị trí việc làm khác phù hợp nhằm giải quyết tình trạng thiếu giáo viên.

Khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành Đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Xử lý nghiêm các sai phạm, tiêu cực tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Đối với vụ việc sai phạm thi tốt nghiệp tại Tuyên Quang, Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ quy định pháp luật, Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kết quả điều tra, xác minh của cơ quan chức năng, khẩn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Tuyên Quang theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền rà soát kỹ lưỡng, thống nhất và quyết định phương án xử lý đối với kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 của Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 382 ngày 17/7/2026; đề xuất xử lý nghiêm các sai phạm, tiêu cực theo quy định.

Bộ GDĐT chỉ đạo sắp xếp, tinh gọn đầu mối cơ sở giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 5208, ngày 7/8/2026 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 2026-2027 trong đó chỉ đạo rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp, phân hiệu, điểm trường phù hợp với quy hoạch, phân bố dân cư, điều kiện đi lại, yêu cầu giáo dục bắt buộc và bảo đảm chất lượng.

Thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục phổ thông công lập theo mục tiêu tinh gọn đầu mối, mở rộng quy mô trường, lớp, góp phần thực hiện mục tiêu giảm tối thiểu 30% số đầu mối, nơi có điều kiện thuận lợi giảm khoảng 50% đầu mối so với thời điểm ngày 01/7/2025.

Không áp dụng cơ học tỷ lệ giảm riêng đối với từng cấp học, từng địa phương. Căn cứ thực tiễn, ưu tiên tổ chức theo mô hình trường một cấp học quy mô lớn có phân hiệu, điểm trường hoặc trường phổ thông nhiều cấp học quy mô lớn.

Trường tiểu học, trung học cơ sở được sắp xếp trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã, bảo đảm mỗi xã có ít nhất mộttrường tiểu học, một trường trung học cơ sở.

Không sáp nhập trường mầm non với trườngphổ thông; không sáp nhập trường phổ thông với trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Rà soát kỹ việc dồn ghép điểm trường tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và địa bàn đi lại khó khăn; không sắp xếp cơ học làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục, tăng khoảng cách đi học hoặc ảnh hưởng an toàn học sinh.

Đối với trường nhiều cấp học, trường có phân hiệu, điểm trường, bảo đảm tổ chức quản lý, cơ sở vật chất, thiết bị, vệ sinh, nước sạch, an toàn và hoạt động dạy học phù hợp với từng cấp học.

Theo chinhphu.vn