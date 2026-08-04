Xuân Đài kiên quyết dẹp lán trại trái phép tại bãi tắm Cỏi

Trước thực trạng người dân tự ý xếp đá ngăn dòng chảy, dựng lán trại trái phép tại khu vực bãi tắm Cỏi (thôn Xuân Sơn), UBND xã Xuân Đài đã phối hợp với Ủy ban MTTQ xã, Công an xã, Ban CHQS xã, Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Xuân Sơn, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Xuân Sơn và thôn Xuân Sơn tổ chức ra quân tháo dỡ các bờ ngăn, khơi thông dòng chảy, khôi phục hiện trạng tự nhiên cho khu vực bãi tắm.

Đợt ra quân nhằm thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ Vườn quốc gia Xuân Sơn; đồng thời góp phần bảo vệ hệ sinh thái, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai và xây dựng môi trường du lịch sinh thái văn minh, bền vững.

Lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ người dân tháo dỡ lán trại dựng trái phép tại khu vực bãi tắm Cỏi.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và giải thích rõ các quy định của pháp luật, 21 hộ dân đã đồng thuận, tự giác tháo dỡ các bờ đá ngăn dòng chảy, thu dọn vật liệu, giải tỏa các lán trại dựng trái phép, vệ sinh môi trường khu vực bãi tắm với sự hỗ trợ của lực lượng chức năng và đoàn viên thanh niên.

Lực lượng chức năng và người dân tháo dỡ lán trại trái phép tại khu vực bãi tắm Cỏi.

Việc khơi thông dòng chảy, khôi phục hiện trạng tự nhiên không chỉ góp phần bảo vệ hệ sinh thái, giữ gìn vẻ đẹp nguyên sơ của bãi tắm Cỏi mà còn tạo điều kiện để phát triển du lịch sinh thái theo hướng văn minh, an toàn và bền vững, xây dựng hình ảnh Vườn Quốc gia Xuân Sơn ngày càng xanh, sạch, đẹp và thân thiện trong mắt du khách.

Để tiếp tục duy trì cảnh quan khu vực, UBND xã Xuân Đài sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trong bảo vệ rừng, đất đai, môi trường và tài nguyên thiên nhiên; đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, góp phần xây dựng Xuân Đài trở thành điểm đến du lịch sinh thái xanh, an toàn, văn minh và phát triển bền vững.

Minh Tự