Nguy cơ bủa vây đường về Thung Nai mùa mưa bão

Địa hình hiểm trở cùng nền địa chất yếu khiến nhiều tuyến giao thông trên địa bàn xã Thung Nai tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đặc biệt trong mùa mưa bão. Mỗi đợt mưa lớn kéo dài không chỉ đe dọa an toàn của người dân cùng các phương tiện lưu thông mà còn ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trước thực tế đó, cấp ủy, chính quyền xã đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong mùa mưa bão.

Tỉnh lộ 435 đoạn qua khu vực xã Thung Nai tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sạt lở, đá lăn.

Trên tuyến tỉnh lộ 435, đoạn qua xã Thung Nai hiện có nhiều vị trí được xác định tiềm ẩn nguy cơ đá lăn, sạt lở, tập trung tại các điểm Km9+150, Km9+250, Km15+280 và Km15+400. Từ mùa mưa bão năm 2025, các vị trí này đã được Sở Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án Xây dựng và Bảo trì công trình giao thông Phú Thọ phối hợp với các đơn vị liên quan cắm biển cảnh báo, tổ chức theo dõi, kiểm tra hiện trường. Đồng thời, các đơn vị chức năng cũng đề xuất đầu tư các hạng mục xử lý sạt lở nhằm bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế thấp nhất nguy cơ tai nạn do đất, đá sạt trượt xuống mặt đường.

Qua khảo sát thực tế cho thấy, tại các vị trí trên, taluy dương cao với nhiều khối đất, đá nằm cheo leo trên sườn núi, có nguy cơ lăn trượt xuống mặt đường khi xuất hiện mưa lớn. Đặc biệt, tại Km9+150, tuyến đường nằm ở khúc cua khuất tầm nhìn, phía trên là sườn núi dốc đứng nên nguy cơ sạt lở rất cao, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông.

Thường xuyên di chuyển qua tuyến đường này để đến khu vực trung tâm Hòa Bình, anh Bùi Sơn Tùng, xã Mường Hoa chia sẻ: “Mỗi khi đi qua đây vào những ngày mưa lớn, tôi luôn cảm thấy lo lắng. Đất đá nằm chênh vênh trên sườn núi, chỉ cần mưa kéo dài là có thể sạt xuống bất cứ lúc nào, rất nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông”.

Phía taluy dương đất, đá chênh vênh tiềm ẩn nguy cơ sạt lở khi mưa lớn kéo dài.

Theo thống kê, xã Thung Nai hiện có hơn 40 km đường giao thông, gồm 17 tuyến do xã quản lý, 2 tuyến do tỉnh quản lý và 1 tuyến quốc lộ do Trung ương quản lý. Mặc dù hệ thống giao thông cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại, song vào mùa mưa bão, nhiều tuyến đường vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở taluy, ngập úng cục bộ, hư hỏng mặt đường và công trình thoát nước, ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Qua rà soát, trên địa bàn có hơn 10 điểm có nguy cơ sạt lở đất, đá cần được theo dõi chặt chẽ.

Các điểm có nguy cơ cao tập trung trên tỉnh lộ 435 và quốc lộ 6. Khi mưa lớn kéo dài, tại các đoạn đường qua khu vực đồi núi có nền địa chất yếu, đất đá dễ sạt trượt xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người, phương tiện. Một số vị trí ngầm tràn cũng có thể bị ngập sâu, gây chia cắt giao thông cục bộ.

Lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo người và phương tiện lưu thông trên tuyến nâng cao cảnh giác.

Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, khu vực này có nền địa chất yếu, mái taluy cao, độ dốc lớn nên nguy cơ sạt lở càng gia tăng trong mùa mưa bão. Dù chưa ghi nhận điểm sạt lở đặc biệt nghiêm trọng gây chia cắt giao thông kéo dài, các vị trí có nguy cơ vẫn đang được chính quyền địa phương và đơn vị quản lý đường bộ tăng cường kiểm tra, theo dõi để kịp thời xử lý, bảo đảm giao thông an toàn.

Bên cạnh các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, nhiều tuyến đường liên thôn trên địa bàn xã cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão, ảnh hưởng đến việc đi lại và đời sống của người dân. Trong đó, tuyến đường từ thôn Bình Thanh đi thôn Tráng dài khoảng 5,5 km đã xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường hư hỏng, nhiều đoạn gồ ghề, trơn trượt khi mưa lớn khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn. Đây là tuyến giao thông kết nối duy nhất của hơn 150 hộ dân thôn Tráng với trung tâm xã nên mỗi mùa mưa bão, nỗi lo đi lại mất an toàn càng trở nên thường trực.

Bà Bùi Thị Sâm, thôn Bình Thanh chia sẻ: “Gia đình tôi sống ngay cạnh tuyến đường nên mỗi khi mưa lớn đều rất lo lắng. Đường xuống cấp khiến việc đi lại vốn đã khó khăn, trong khi hệ thống thoát nước chưa đáp ứng nên nước cùng đất, đá từ trên đường thường tràn vào nhà. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày mà còn gây thiệt hại đến sản xuất, khiến người dân luôn thấp thỏm mỗi khi mùa mưa bão đến”.

Xác định phòng ngừa là giải pháp quan trọng nhằm giảm thiểu thiệt hại do sạt lở gây ra, hằng năm, trước mùa mưa bão, UBND xã Thung Nai chủ động phối hợp với các đơn vị quản lý giao thông rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở trên tuyến tỉnh lộ 435, tỉnh lộ 435B và quốc lộ 6. Trên cơ sở đánh giá hiện trạng, các vị trí nguy hiểm được cắm biển cảnh báo để người dân và các phương tiện chủ động quan sát, lưu thông an toàn.

Cùng với đó, trước, trong và sau mỗi đợt mưa lớn, UBND xã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chủ động phòng tránh thiên tai; khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua các khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra thực địa, rà soát các điểm xung yếu, bổ sung biển cảnh báo tại những vị trí tiềm ẩn nguy cơ, kịp thời phát hiện và xử lý các dấu hiệu mất an toàn, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt và giảm thiểu rủi ro trong mùa mưa bão.

Tuyến đường giao thông liên thôn Bình Thanh đi thôn Tráng xuống cấp, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thúy, Trưởng phòng Kinh tế xã Thung Nai cho biết: “Để chủ động ứng phó với thiên tai, bảo đảm an toàn cho người dân và các phương tiện lưu thông trong mùa mưa bão, phòng đã chủ động tham mưu UBND xã đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm, sớm khắc phục các điểm sạt lở, nhất là trên tuyến quốc lộ 6; đồng thời tăng cường kiểm tra, tuần đường, kịp thời phát hiện và xử lý các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên tuyến tỉnh lộ 435.

Bên cạnh đó, phòng cũng đề xuất các đơn vị quản lý giao thông chủ động duy tu, khơi thông hệ thống thoát nước, bổ sung biển cảnh báo, rào chắn tại các điểm xung yếu; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhân lực để sẵn sàng ứng phó, khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trong mọi tình huống. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý kịp thời các điểm sạt lở, ngập úng do mưa bão, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Đức Anh