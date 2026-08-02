Không được mang laptop, điện thoại, đồng hồ thông minh vào phiên tòa từ 1/8

Không được mang laptop, điện thoại, đồng hồ thông minh vào phiên tòa là nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 12/2026/TT-TANDTC về nội quy phiên tòa, phiên họp và việc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh diễn biến phiên tòa, phiên họp.

Điều 4 Thông tư 12/2026/TT-TANDTC nêu không được mang thiết bị truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ, trao đổi thông tin, dữ liệu số như điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay, đồng hồ thông minh... có tính năng ghi hình, trừ trường hợp được thẩm phán chủ tọa phiên tòa, chủ trì phiên họp cho phép.

Từ 1/8, không được tự ý mang laptop, điện thoại, đồng hồ thông tin vào phiên tòa (ảnh minh họa ChatGPT)

Việc sử dụng thiết bị điện tử để tra cứu hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, xét xử trực tuyến hoặc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh diễn biến phiên tòa, phiên họp với người tham gia tố tụng phải theo sự điều hành của thẩm phán.

Việc ghi âm lời nói được thực hiện trong thời gian diễn ra phiên tòa, phiên họp. Việc ghi hình ảnh tại phiên tòa, phiên họp chỉ được thực hiện trong thời gian khai mạc phiên tòa, phiên họp và tuyên án, công bố quyết định.

Việc ghi âm lời nói trong thời gian diễn ra phiên tòa, phiên họp; ghi hình ảnh của hội đồng xét xử, thẩm phán trong thời gian khai mạc phiên tòa, phiên họp và tuyên án, công bố quyết định phải được sự đồng ý của thẩm phán chủ tọa phiên tòa, chủ trì phiên họp.

Đặc biệt, người tham gia, tham dự phiên tòa không được truyền phát trực tiếp (livestream), không được đưa thông tin sai sự thật hoặc làm ảnh hưởng đến tính độc lập, khách quan trong hoạt động xét xử.

Vi phạm có thể bị cấm tham gia phiên tòa

Đáng lưu ý, nếu vi phạm các quy định nêu trên, người tham gia hoặc tham dự phiên tòa có thể bị cấm vào phiên tòa hoặc buộc rời khỏi phiên tòa, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm; đồng thời có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, tạm giữ hành chính hoặc bị kiến nghị khởi tố nếu hành vi có dấu hiệu tội phạm. Riêng hành vi mang thiết bị điện tử vào phiên tòa trái quy định thuộc trường hợp có thể bị cấm tham gia phiên tòa ngay từ đầu theo Điều 5 Thông tư 12/2026/TT-TANDTC.

Thông tư chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8.

Theo vov.vn