Thời gian làm công nhân quốc phòng không được tính để hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg

Ông Ngô Thực (thôn 31, xã Vạn Xuân, trước đây là khu 14, xã Lam Sơn) đã có đơn gửi Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ phản ánh về việc: Ông đã có 6 năm làm công nhân quốc phòng. Ông đề nghị được cộng 6 năm này vào thời gian làm quân nhân chuyên nghiệp để được hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp của ông Ngô Thực đã được cơ quan quân sự địa phương tiếp nhận, xem xét và trả lời. Theo đó, xác định: Không có cơ sở cộng thời gian làm công nhân quốc phòng vào thời gian làm quân nhân chuyên nghiệp để tính hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg cho ông Ngô Thực.

Ông Ngô Thực có 8 năm 11 tháng là quân nhân chuyên nghiệp.

Trong đơn gửi Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ, ông Ngô Thực cho biết đã có thời gian dài tham gia quân đội. Cụ thể: Từ năm 1958 - 1959, tham gia thanh niên xung phong xây dựng công trình quốc phòng tại Công trường 28, Hạ Hòa, Phú Thọ. Từ năm 1960 - 1965, là công nhân quốc phòng thuộc đơn vị K560, Cục Quân khí, Tổng cục Hậu cần. Từ năm 1966 đến tháng 11/1974 (tức 8 năm 11 tháng), là quân nhân chuyên nghiệp thuộc đơn vị K422, Tổng cục Kỹ thuật.

Khi địa phương triển khai thực hiện chế độ theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg, ông Thực kê khai và đề nghị được hưởng trợ cấp hằng tháng. Ông được giải thích không đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng do 6 năm làm công nhân quốc phòng không được tính vào thời gian công tác của đối tượng hưởng chế độ theo quy định.

Ông Thực cho rằng thời gian làm công nhân quốc phòng cũng là thời gian công tác trong quân đội nên đề nghị được cộng 6 năm này vào thời gian 8 năm 11 tháng làm quân nhân chuyên nghiệp để được hưởng trợ cấp hằng tháng.

Nội dung đề nghị của ông Ngô Thực đã được Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tam Nông và Ban Chỉ huy Quân sự xã Lam Sơn trước đây xem xét, giải quyết.

Theo Văn bản trả lời đơn thư công dân ngày 15/1/2023 của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tam Nông (cũ): Căn cứ Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có dưới 20 năm công tác trong quân đội, đã phục viên, xuất ngũ về địa phương và hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, mất sức lao động hoặc bệnh binh hằng tháng; Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 27/11/2008 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg, cơ quan chức năng xác định thời gian từ tháng 1/1966 đến tháng 11/1974, tương ứng 8 năm 11 tháng ông Ngô Thực là quân nhân chuyên nghiệp, thuộc thời gian được tính hưởng trợ cấp một lần.

Trên cơ sở đó, ông Ngô Thực đã được giải quyết trợ cấp một lần với số tiền 6,2 triệu đồng và nhận tiền vào ngày 31/10/2008, do Ban Chỉ đạo 24 huyện Tam Nông (cũ) chi trả.

Đối với thời gian từ tháng 1/1960 đến tháng 12/1965, tương ứng 6 năm làm công nhân quốc phòng, cơ quan chức năng xác định không thuộc đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg.

Ban Chỉ huy quân sự xã Vạn Xuân đã rà soát hồ sơ, giải đáp đơn đề nghị của ông Ngô Thực.

Ngày 15/8/2025, Ban Chỉ huy Quân sự xã Vạn Xuân tiếp tục có báo cáo về đơn đề nghị của ông Ngô Thực. Căn cứ văn bản ngày 15/1/2023 và biên bản làm việc ngày 17/1/2023 giữa Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tam Nông (cũ), UBND xã Lam Sơn (cũ) với ông Ngô Thực, Ban Chỉ huy Quân sự xã Vạn Xuân đã phúc đáp nội dung đơn.

Nội dung phúc đáp nêu rõ: Thời gian 8 năm 11 tháng ông Thực là quân nhân chuyên nghiệp được giải quyết trợ cấp một lần với số tiền 6,2 triệu đồng là đúng quy định. Đối với 6 năm làm công nhân quốc phòng, đây không phải là thời gian thuộc đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg.

Đại úy Nguyễn Anh Tuấn - Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Vạn Xuân, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ cho biết: Trường hợp của ông Ngô Thực đã được cơ quan quân sự địa phương tiếp nhận, xem xét và trả lời. Theo quy định, ông Thực không thuộc diện hưởng trợ cấp hằng tháng mà thuộc đối tượng hưởng trợ cấp một lần. Việc xác định đối tượng hưởng chế độ phải căn cứ vào quá trình công tác và các điều kiện cụ thể theo quy định. Do đó, không có cơ sở cộng 6 năm làm công nhân quốc phòng vào thời gian 8 năm 11 tháng làm quân nhân chuyên nghiệp để tính hưởng trợ cấp hằng tháng cho ông Ngô Thực.

Tống Phương