Giá vàng hôm nay 19-9: Vàng trong nước đi ngang

Giá vàng trong nước sáng nay duy trì ổn định sau phiên tăng mạnh trước đó. Trong đó, giá vàng miếng SJC giữ ở mức 144,6 – 147,6 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 144,6 – 147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), duy trì ổn định ở cả 2 chiều mua - bán so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 144,6 – 147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 144,1 – 147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 144 – 148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 144,1– 147,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng. Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 144,1 – 148,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới tiếp tục tăng

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.377 USD/ounce, tăng 36,7 USD/Ounce so với thời điểm đóng cửa phiên giao dịch trước đó. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.285 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 138 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng đã phục hồi sau một tuần giao dịch biến động mạnh, khi áp lực từ giá dầu tăng, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và kỳ vọng Fed tăng lãi suất dần giảm bớt.

Giá vàng giao ngay mở đầu tuần ở mức 4.340 USD/ounce, sau đó chịu áp lực bán mạnh khi giá dầu thô tăng và căng thẳng Mỹ - Iran leo thang. Đến thứ ba, giá vàng giảm xuống gần 4.279,30 USD/ounce, mức thấp nhất trong hơn một tháng.

Sau khi Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 3,75 - 4%, giá vàng tiếp tục giảm, chạm đáy tuần gần 4.261,80 USD/ounce vào chiều thứ tư. Tuy nhiên, giá vàng nhanh chóng phục hồi trong những phiên cuối tuần khi giá dầu và lợi suất trái phiếu kho bạc giảm, trong khi đồng USD suy yếu.

Đến cuối tuần, giá vàng giao ngay giao dịch quanh 4.377 USD/ounce, sau khi có thời điểm lên mức cao nhất tuần 4.400,60 USD/ounce. Tính chung cả tuần, giá vàng tăng hơn 0,5%, chấm dứt chuỗi giảm kéo dài 3 tuần.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex cho biết, mức tăng của giá vàng tuy khiêm tốn nhưng đánh dấu lần tăng đầu tiên sau 4 tuần. Theo ông, việc giá vượt vùng 4.432 - 4.445 USD/ounce có thể tạo thêm động lực tích cực.

Adam Button, người đứng đầu chiến lược tiền tệ tại investingLive nhận định, lực mua xuất hiện sau cuộc họp FOMC với lập trường cứng rắn là tín hiệu đáng chú ý.

Trong khi đó, Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com cho rằng, xu hướng ngắn hạn của vàng đã chuyển sang tăng, trong khi các chỉ báo kỹ thuật cho thấy thị trường gần trạng thái quá bán, qua đó có thể thu hút thêm lực mua.

Mark Leibovit, nhà xuất bản VR Metals/Resource Letter cho rằng, chu kỳ giá vàng đã chạm đáy. Còn Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management nhận định, những bất ổn trên thị trường trái phiếu Mỹ cùng lạm phát dai dẳng đang tạo điều kiện thuận lợi cho vàng.

https://hanoimoi.vn/gia-vang-hom-nay-19-9-vang-trong-nuoc-di-ngang-1757237.html

Theo hanoimoi.vn