Thái Hòa nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, những năm qua, Đảng ủy, chính quyền xã Thái Hòa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, tạo chuyển biến tích cực trong sự nghiệp giáo dục của địa phương.

Duy trì và nâng cao chất lượng toàn diện

Sau sáp nhập, xã Thái Hòa có diện tích tự nhiên hơn 29km2, dân số hơn 30 nghìn người. Trên địa bàn hiện có 9 cơ sở giáo dục công lập từ mầm non đến THCS và 1 Trường THPT, với gần 5.300 học sinh đang theo học (không kể học sinh THPT). Đáng chú ý, 8/9 trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trong đó 3 trường đạt chuẩn mức độ 2 gồm: Trường Mầm non Bắc Bình, Trường Tiểu học Bắc Bình và Trường Tiểu học Thái Hòa.

Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện ở Trường THCS Thái Hòa.

Là địa phương còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế, song nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò của giáo dục ngày càng được nâng cao. Các cơ sở giáo dục từng bước đổi mới quản lý, lấy chất lượng giáo dục và sự phát triển toàn diện của học sinh làm trung tâm. Cùng với quan tâm xây dựng đội ngũ, địa phương chú trọng đầu tư cơ sở vật chất trường học. Nhiều phòng học, phòng chức năng, thư viện, khu vui chơi, sân tập được đầu tư, nâng cấp, góp phần xây dựng môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện.

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tiếp tục được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào dạy và học. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn ở các cấp học ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Các nhà trường triển khai hiệu quả mô hình “Trường học hạnh phúc”; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, thể chất và phát triển toàn diện cho học sinh. Công tác phòng, chống bạo lực học đường, phòng ngừa tệ nạn xã hội, tác động tiêu cực từ môi trường mạng được quan tâm thường xuyên.

Chuyển đổi số trong giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh. 100% nhà trường sử dụng phần mềm quản lý trường học, cơ sở dữ liệu ngành; 100% cán bộ quản lý, giáo viên sử dụng chữ ký số, hồ sơ điện tử, học bạ số theo quy định; 100% học sinh được cập nhật dữ liệu định danh cá nhân trên cơ sở dữ liệu ngành giáo dục.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã Thái Hòa Dương Thành Quyết cho biết, năm học 2025-2026, chất lượng giáo dục trên địa bàn tiếp tục ổn định, có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%; 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học.

Tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi văn hóa lớp 9 cấp tỉnh năm học 2025-2026, xã Thái Hòa có 40 học sinh dự thi, trong đó 33 em đoạt giải, chiếm 82,5%, gồm 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 8 giải Ba. Với kết quả này, xã Thái Hòa xếp thứ 19/164 đơn vị tham gia dự thi toàn tỉnh.

Hướng đi mới - quyết tâm mới

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thái Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định các nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong trường học; duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục; giữ vững, nâng cao chất lượng các trường đạt chuẩn quốc gia; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên chất lượng, đáp ứng yêu cầu giáo dục trong thời kỳ mới; tích hợp giáo dục kỹ năng số cho học sinh.

Ngay sau Đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tổ chức quán triệt, phổ biến Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch hành động phù hợp thực tiễn, đưa mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, đúng tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học tại Trường THCS Thái Hòa.

Thầy giáo Hà Văn Hậu - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Thái Hòa cho biết: Sau sáp nhập, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, không còn phòng giáo dục hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn, song với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân, chất lượng giáo dục của nhà trường tiếp tục được duy trì.

Nhà trường hiện còn thiếu giáo viên cục bộ ở một số môn như Toán, Hóa, Sinh, Địa lý; cơ sở vật chất còn thiếu phòng học bộ môn, phòng thí nghiệm, nhà rèn luyện thể chất... Bám sát chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, nhà trường thực hiện nghiêm túc phương án dạy học 2 buổi/ngày, 5 ngày/tuần (từ thứ 2 đến thứ 6).

Kết thúc năm học, 92,17% học sinh được xếp loại rèn luyện tốt, 7,83% khá; không có học sinh xếp loại trung bình và vi phạm tệ nạn xã hội. Kết quả học tập có 16,73% đạt mức tốt, 37,96% khá, 41,28% đạt và 4,03% chưa đạt. Kết quả khảo sát học sinh lớp 9 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường THCS Thái Hòa xếp thứ 49/621 trường THCS trong toàn tỉnh về kết quả chung 3 môn. Tại Kỳ thi học sinh giỏi môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh, trường có 20 học sinh đoạt giải, gồm 2 giải Nhất, 1 giải Nhì, 6 giải Ba và 11 giải Khuyến khích.

Phát huy những kết quả đã đạt được, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, ngành Giáo dục xã Thái Hòa sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

Xuân Hùng