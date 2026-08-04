Chính thức lọc ảo xét tuyển đại học từ hôm nay, 4-8

Từ ngày 4-8, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ sở đào tạo trên cả nước chính thức triển khai quy trình lọc ảo xét tuyển đại học năm 2026. Quy trình diễn ra trong 5 ngày với 6 lần xử lý nguyện vọng, nhằm bảo đảm mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất.

Quy trình lọc ảo xét tuyển đại học năm 2026 bắt đầu từ 4-8. Ảnh: HSB

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc lọc ảo được thực hiện từ ngày 4-8 đến 13h30 ngày 9-8. Đến 17h cùng ngày, các cơ sở đào tạo sẽ cập nhật mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống. Trước 17h ngày 13-8, các trường đại học phải công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1.

Lọc ảo là quy trình sử dụng phần mềm xét tuyển để loại khỏi danh sách trúng tuyển dự kiến của một cơ sở đào tạo những thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển ở nguyện vọng cao hơn tại trường khác. Qua đó, hệ thống bảo đảm mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng duy nhất theo nguyên tắc ưu tiên nguyện vọng cao hơn trong danh sách đã đăng ký.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, hệ thống xử lý nguyện vọng chỉ thực hiện chức năng lọc ảo, không điều chỉnh số lượng tuyển sinh, điểm chuẩn hoặc quyết định kết quả xét tuyển của các trường. Việc xác định điểm chuẩn và danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vẫn do từng cơ sở đào tạo chủ động thực hiện theo quy chế tuyển sinh.

Để bảo đảm tính thống nhất và minh bạch, Bộ yêu cầu các cơ sở đào tạo tuân thủ nghiêm quy định về danh sách trúng tuyển. Danh sách trúng tuyển chính thức của mỗi trường là danh sách do hệ thống xử lý nguyện vọng trả về trên cơ sở dữ liệu các trường đã tải lên. Sau khi hoàn tất lần xử lý nguyện vọng cuối cùng, các trường không được điều chỉnh danh sách trúng tuyển chính thức.

Bên cạnh đó, Bộ cũng lưu ý các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc làm thủ tục nhập học trước ngày 13-8; đồng thời không được kết thúc việc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17h ngày 21-8, nhằm bảo đảm quyền lợi của thí sinh trong quá trình xét tuyển.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2026 cả nước có 1.241.914 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, hơn 874.000 thí sinh đã đăng ký xét tuyển đại học trên hệ thống với tổng cộng 7.180.860 nguyện vọng, chiếm hơn 70% tổng số thí sinh dự thi. Bình quân mỗi thí sinh đăng ký khoảng 8,2 nguyện vọng.

So với năm 2025, số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm nay tăng hơn 25.200 em, tương đương gần 3%. Kết quả này cho thấy nhu cầu học tập ở bậc đại học tiếp tục gia tăng, đồng thời phản ánh hiệu quả bước đầu của công tác tư vấn, hướng nghiệp và phân luồng học sinh trong thời gian qua.

Theo hanoimoi.vn