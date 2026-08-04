Khởi động Gameshow “Khát vọng Lạc Hồng” mùa 5 - năm 2026

Sáng 4/8, Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Viễn thông Phú Thọ tổ chức hội nghị triển khai Gameshow truyền hình “Khát vọng Lạc Hồng” mùa 5 - năm 2026.

Thay mặt Ban Tổ chức, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ Nguyễn Thị Tuyết Chinh nhấn mạnh những nét mới của Gameshow truyền hình “Khát vọng Lạc Hồng” mùa 5 - năm 2026.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ, Viễn thông Phú Thọ và các thành viên Ban Tổ chức Gameshow cùng đại diện các trường THPT có thí sinh tham dự.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Trải qua 4 mùa tổ chức, từ một ý tưởng xây dựng sân chơi trí tuệ dành cho học sinh THPT, “Khát vọng Lạc Hồng” đã từng bước khẳng định thương hiệu, trở thành chương trình mang đậm bản sắc vùng Đất Tổ, được các nhà trường, học sinh và đông đảo khán giả đón nhận, yêu mến. Không chỉ là cuộc thi kiến thức, Gameshow còn là một hành trình lan tỏa tri thức. Qua đó, góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa quê hương, bồi đắp lý tưởng sống đẹp, khát vọng cống hiến và tinh thần đổi mới, sáng tạo cho thế hệ trẻ.

Bước sang mùa thứ 5, chương trình có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức tổ chức nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cũng như sức hấp dẫn của Gameshow. Điểm mới nổi bật trong năm nay là lần đầu tiên vòng sơ tuyển được tổ chức dưới sự chủ trì của Sở Giáo dục và Đào tạo, qua đó tuyển chọn những thí sinh xuất sắc nhất bước vào các trận thi đấu chính thức.

Các đại biểu dự hội nghị.

Gameshow “Khát vọng Lạc Hồng” mùa 5 quy tụ 48 thí sinh đến từ 45 trường THPT trên địa bàn tỉnh. Đây là mùa giải có số lượng thí sinh tham gia đông nhất kể từ khi chương trình được tổ chức, đồng thời ghi dấu sự góp mặt đầy đủ của các trường thuộc ba khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình. Hệ thống câu hỏi tiếp tục được xây dựng theo hướng cập nhật kiến thức khoa học đa lĩnh vực, kết hợp nội dung về lịch sử, văn hóa và con người vùng Đất Tổ.

Đại diện Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ thông tin về công tác chuẩn bị Gameshow "Khát vọng Lạc Hồng" mùa 5.

Theo kế hoạch, các trận thi đấu chính thức sẽ được ghi hình từ ngày 8/8/2026 và phát sóng vào 20 giờ 30 phút tối Chủ nhật hằng tuần, bắt đầu từ ngày 16/8/2026. Trận chung kết dự kiến sẽ được truyền hình trực tiếp vào ngày 20/12/2026 để tìm ra nhà vô địch của mùa giải.

Quang cảnh hội nghị.

Với những đổi mới về nội dung, quy trình tổ chức ngày càng chuyên nghiệp cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, Gameshow truyền hình “Khát vọng Lạc Hồng” mùa 5 - năm 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định thương hiệu của một sân chơi trí tuệ dành cho học sinh THPT, góp phần lan tỏa tinh thần học tập, khơi dậy khát vọng chinh phục tri thức và truyền cảm hứng vươn lên cho thế hệ trẻ trên quê hương Đất Tổ.

Đức Anh