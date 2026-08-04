Tuyên dương khen thưởng hơn 600 học sinh, giáo viên có thành tích xuất sắc

Ngày 4/8, UBND xã Vĩnh Phú tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2025-2026; tuyên dương, khen thưởng học sinh, giáo viên có thành tích xuất sắc và phát động phong trào xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài năm học 2026 - 2027.

Năm học 2025-2026 là năm đầu tiên xã Vĩnh Phú thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và yêu cầu đổi mới giáo dục, ngành giáo dục địa phương vẫn hoàn thành tốt các nhiệm vụ, giữ vững chất lượng giáo dục toàn diện và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Thừa ủy quyền, đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Phú Bùi Quang Đạo trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo.

Toàn xã hiện có 18 trường công lập với gần 600 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Công tác quản lý, chỉ đạo được triển khai đồng bộ; chương trình giáo dục phổ thông 2018 được thực hiện hiệu quả; chuyển đổi số trong giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh, 100% cơ sở giáo dục ứng dụng hồ sơ điện tử, học bạ số và phần mềm quản lý trường học.

Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên. Bậc tiểu học có 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình; bậc THCS có 99,8% học sinh hoàn thành chương trình lớp học, tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường THPT đạt trên 76%. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đạt nhiều kết quả tích cực với 99 học sinh đoạt giải cấp xã, 31 học sinh đoạt giải kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh; nhiều em đạt thành tích cao tại các cuộc thi khoa học kỹ thuật, khởi nghiệp, sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng và Hội khỏe Phù Đổng.

Đội ngũ nhà giáo tiếp tục khẳng định chất lượng chuyên môn với nhiều giáo viên đạt giải cao tại các hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp. Công tác khuyến học, khuyến tài, chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm, góp phần tạo động lực để học sinh vươn lên trong học tập.

Năm học 2026-2027, xã Vĩnh Phú xác định tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đồng thời, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; tăng cường đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

Đặc biệt, các trường học trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý và giảng dạy; duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xây dựng xã hội học tập; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, bảo đảm an toàn trường học, nâng cao chất lượng công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh, gắn giáo dục với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương.

Lãnh đạo xã Vĩnh Phú khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2025 - 2026.

Tại hội nghị, UBND xã đã biểu dương, khen thưởng hơn 600 tập thể, giáo viên và học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026.

Nhân dịp này, UBND xã Vĩnh Phú phát động phong trào xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài năm học 2026-2027, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và Nhân dân trên địa bàn chung tay đóng góp xây dựng quỹ, góp phần chăm lo sự nghiệp giáo dục.

Thúy Hường