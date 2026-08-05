Bộ Y tế: Bệnh viện không được thu thêm tiền của người bệnh BHYT nếu không đăng ký khám theo yêu cầu

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Thời gian vừa qua, Bộ Y tế nhận được một số phản ánh của người bệnh BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh BHYT đúng trình tự, thủ tục quy định, không đăng ký khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu nhưng vẫn phải nộp thêm các chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phần cùng chi trả.
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, TS.BS Vũ Mạnh Hà đã ký ban hành văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, các Bộ, ngành; Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc về việc bảo đảm quyền lợi cho người bệnh bảo hiểm y tế (BHYT).
Thời gian vừa qua, Bộ Y tế nhận được một số phản ánh của người bệnh BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh BHYT đúng trình tự, thủ tục quy định, không đăng ký khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu nhưng vẫn phải nộp thêm các chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phần cùng chi trả.
Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung cụ thể: Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT có trách nhiệm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người tham gia BHYT.
Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo đúng phạm vi quyền lợi, mức hưởng, tỷ lệ hưởng của người bệnh theo quy định.
Bộ Y tế yêu cầu bgười đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT có trách nhiệm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người tham gia BHYT. Ảnh: Trần Minh
Trường hợp người bệnh không đăng ký dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu, chỉ đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT đúng trình tự, thủ tục quy định: Không được yêu cầu người bệnh ký cam kết điều trị và nộp thêm tiền chênh lệch giữa giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tính đúng, tính đủ các chi phí.
Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố rà soát việc phân bổ số lượng thẻ BHYT ban đầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh.
Trường hợp người bệnh có thẻ BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh đúng trình tự, thủ tục quy định, không đăng ký dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu mà vẫn phải nộp thêm các chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phần cùng chi trả theo quy định thì đề nghị kiểm tra, xử lý theo quy định và xem xét khả năng đáp ứng quy định của pháp luật về BHYT để điều chỉnh số lượng thẻ đăng ký BHYT ban đầu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó cho phù hợp, đúng quy định, bảo vệ quyền lợi của người bệnh.
Bộ Y tế đề nghị người đứng đầu các đơn vị khẩn trương chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm về việc thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý.
Theo suckhoedoisong.vn
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