Hẹn nhau nơi những giọt hồng

Có những cuộc hẹn không được sắp đặt trước, nhưng năm nào cũng được nối dài bằng lòng nhân ái. Ở đó, những người xa lạ gặp nhau bởi cùng chung một mong muốn giản dị: Trao đi những giọt máu hồng để tiếp thêm cơ hội sống cho người bệnh. Từ những ngày hội hiến máu sôi nổi đến các điểm hiến máu định kỳ, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh đang ngày càng lan tỏa, trở thành nét đẹp nhân văn được nhiều cán bộ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân chung tay gìn giữ.

Ngày hội "Giọt hồng Đất Tổ" được tổ chức tại xã Thanh Ba thu hút đông đảo cán bộ, ĐVTN, Nhân dân trong và ngoài xã tham gia.

Những ngày cuối tháng 7, Hội trường xã Thanh Ba trở nên nhộn nhịp khi gần 500 tình nguyện viên của các xã Thanh Ba, Hoàng Cương, Quảng Yên và Đông Thành cùng hội tụ trong Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Đất Tổ”. Từ sáng sớm, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và người dân đã có mặt để đăng ký, khám sàng lọc sức khỏe và thực hiện hiến máu theo đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm an toàn.

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức tiếp nhận 456 đơn vị máu an toàn, bổ sung kịp thời cho công tác cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh. Không chỉ góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu, ngày hội còn lan tỏa thông điệp nhân ái, khơi dậy tinh thần sẻ chia và trách nhiệm vì cộng đồng.

Tình nguyện viên xã An Nghĩa tham gia hưởng ứng Hành trình đỏ "Giọt hồng Đất Tổ năm 2026.

Không chỉ dừng lại ở Thanh Ba, trong tháng 7, hành trình đỏ “Giọt hồng Đất Tổ” tiếp tục đến với nhiều địa phương trong tỉnh. Tại các xã: Lạc Thủy, An Nghĩa, An Bình, Ngày hội hiến máu tình nguyện với thông điệp “Truyền sức sống - Nối yêu thương” đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân tham gia.

Bất chấp thời tiết oi nồng của ngày hè, hàng trăm tình nguyện viên đã gác lại công việc gia đình để có mặt, thực hiện các bước khám sáng lọc và hiến 363 đơn vị máu theo đúng quy trình y tế.

Đồng chí Lê Thị Quỳnh Trang - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: “Toàn bộ lượng máu thu nhận tại các chương trình hiến máu tình nguyện là nguồn dự trữ quý giá, góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu trong cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Những con số ghi nhận tại các chương trình không chỉ là kết quả của một ngày hội hiến máu, mà còn là minh chứng cho tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và lòng nhân ái của hàng trăm cán bộ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân”.

Tình nguyện viên tham gia hiến máu tại Ngày hội hiến máu tình nguyện được tổ chức tại phường Vĩnh Phúc.

Nếu các ngày hội tạo nên không khí sôi nổi thì tại điểm hiến máu cố định của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc lại có những cuộc hẹn lặng lẽ nhưng bền bỉ. Suốt 2 năm qua, đều đặn mỗi tháng, những tình nguyện viên vẫn dành thời gian đến hiến máu, góp phần duy trì nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị.

Những tình nguyện viên là công nhân, giáo viên, cán bộ, sinh viên hay người lao động tự do. Dù khác nhau về nghề nghiệp, tuổi tác, mỗi người đều mang theo một mong muốn giản dị: Trao đi những giọt máu của mình để mang lại hy vọng cho người khác.

Anh Bùi Văn Hưng, Chủ nhiệm CLB vận động hiến máu tình nguyện Vĩnh Phúc chia sẻ: Đây không chỉ là hoạt động ý nghĩa nhằm bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị tại bệnh viện, mà còn là dịp để mỗi chúng ta cùng lan tỏa thông điệp nhân văn: “Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại.” Mỗi một giọt hồng được hiến hôm nay sẽ góp phần trao gửi yêu thương và tiếp thêm hy vọng cho người bệnh”.

Từ những ngày hội hiến máu đông vui đến các điểm hiến máu định kỳ, hành trình của những “Giọt hồng Đất Tổ” vẫn đang bền bỉ tiếp nối. Mỗi đơn vị máu được trao đi không chỉ góp phần cứu sống người bệnh mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng. Đó là những cuộc hẹn của lòng nhân ái, nơi những tấm lòng thiện nguyện cùng gặp nhau để nối dài sự sống và vun đắp niềm tin vào những điều tốt đẹp.

Thu Hà