Hội thảo khoa học “Phát triển kinh tế địa phương trong kỷ nguyên mới”

Ngày 31/7, Trường Đại học Hùng Vương tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Phát triển kinh tế địa phương trong kỷ nguyên mới”. Hội thảo thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý cùng đại diện các cơ sở đào tạo và một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Hội thảo khoa học Phát triển kinh tế địa phương trong kỷ nguyên mới.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày và trao đổi nhiều kết quả nghiên cứu mới; phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế địa phương trong bối cảnh mới. Trong đó có 3 chủ đề gồm: Động lực tăng trưởng và huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế tỉnh Phú Thọ; chuyển đổi số, đổi mới mô hình phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương; phát triển kinh tế xanh, liên kết vùng và phát huy các nguồn lực đặc thù địa phương.

Các tham luận tập trung làm rõ những cơ hội, thách thức đặt ra đối với phát triển kinh tế của địa phương trong tiến trình hội nhập và chuyển đổi số, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp, định hướng và khuyến nghị có giá trị khoa học và thực tiễn.

Hội thảo nhằm góp phần cung cấp cơ sở khoa học phục vụ quá trình hoạch định chính sách, tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Mạnh Quân