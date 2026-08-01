Kết nối nguồn lực, vun đắp tương lai trẻ em

Có những suất học bổng giúp một học sinh nghèo tiếp tục theo đuổi ước mơ, có những mái ấm mới giúp một gia đình an cư để con trẻ lớn lên trong yêu thương. Phía sau những câu chuyện ấy là sự chung tay của doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm được Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh kết nối, lan tỏa. Mỗi sự sẻ chia không chỉ mang giá trị vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin, mở ra cơ hội để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vững bước trên hành trình trưởng thành.

Tiếp sức những ước mơ vượt khó

Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tam Hồng, em Nguyễn Bảo Long, học sinh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, từng gặp nhiều trở ngại trên hành trình học tập. Bố không còn khả năng lao động, mọi chi phí sinh hoạt và việc học của Long chủ yếu dựa vào đồng lương công nhân của mẹ.

Thấu hiểu hoàn cảnh của em, từ năm 2023, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã kết nối, vận động Công ty TNHH Thiết bị và Sản phẩm An toàn Việt Nam hỗ trợ cho Long 500 nghìn đồng/tháng đến khi đủ 18 tuổi. Khoản hỗ trợ tuy không lớn nhưng đã tiếp thêm động viên để em yên tâm học tập và nuôi dưỡng niềm đam mê môn Lịch sử.

Em Nguyễn Bảo Long nhận bằng tốt nghiệp, ghi dấu một chặng đường nỗ lực trong học tập.

Bằng sự nỗ lực không ngừng, Long liên tiếp đạt nhiều thành tích nổi bật như Huy chương Vàng Olympic Trại hè Hùng Vương môn Lịch sử, Giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh, Giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử khi thi vượt cấp. Với em, những kết quả ấy không chỉ là thành quả của sự cố gắng mà còn là lời tri ân đối với những người đã đồng hành, tiếp sức trên hành trình vượt khó.

“Sự quan tâm của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và doanh nghiệp là nguồn động viên để em có thêm niềm tin, động lực trong học tập. Em sẽ tiếp tục cố gắng theo đuổi niềm đam mê môn Lịch sử, phấn đấu thực hiện ước mơ của mình" - Long chia sẻ.

Không chỉ tiếp sức cho trẻ em trên con đường học tập, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh còn kết nối các nguồn lực để hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở ổn định cuộc sống.

Nhiều năm qua, chị Phạm Thu Hiền ở thôn Núc Hạ, xã Tam Đảo một mình nuôi con nhỏ trong căn bếp cũ tạm bợ, xuống cấp, không bảo đảm an toàn. Thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam đã hỗ trợ 300 triệu đồng xây dựng ngôi nhà mới theo hình thức “chìa khóa trao tay”.

Sau 2 tháng thi công, mái ấm kiên cố đã hoàn thành, giúp hai mẹ con có nơi ở ổn định. Xúc động khi nhận nhà mới, chị Hiền chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mẹ con sẽ có được một ngôi nhà khang trang như hôm nay. Đây là nguồn động viên lớn để tôi yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với Công ty, chăm lo cho con khôn lớn” - chị Hiền xúc động nói.

Chị Phạm Thu Hiền cùng con gái nhận bàn giao ngôi nhà mới do Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam hỗ trợ xây dựng.

Lan tỏa trách nhiệm vì trẻ em

Trường hợp của Nguyễn Bảo Long hay mẹ con chị Phạm Thu Hiền chỉ là hai trong nhiều trường hợp được Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh kết nối, hỗ trợ thời gian qua. Từ vai trò cầu nối, Quỹ đã đưa sự đồng hành của doanh nghiệp, tổ chức và các nhà hảo tâm đến đúng đối tượng, góp phần giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thêm cơ hội học tập, phát triển và ổn định cuộc sống.

6 tháng đầu năm 2026, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã vận động được 3,426 tỷ đồng, tăng 147% so với cùng kỳ năm 2025. Từ nguồn kinh phí này, nhiều chương trình ý nghĩa được triển khai như khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí cho 1.323 trẻ em, hỗ trợ kinh phí phẫu thuật tim cho 13 trẻ, trao 300 suất học bổng, 239 suất đồ dùng học tập, tặng 1.537 suất quà, hỗ trợ xây dựng 2 nhà tình thương, bảo trợ dài hạn cho 42 trẻ em và trao 22 xe đạp đến trường.

Cùng với việc huy động nguồn lực, Quỹ thường xuyên phối hợp với các địa phương rà soát, cập nhật đối tượng thụ hưởng, bảo đảm các chương trình được triển khai đúng người, đúng nhu cầu và phát huy hiệu quả thiết thực.

Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc trao hỗ trợ, động viên trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại Khoa Huyết học lâm sàng.

Ông Nguyễn Văn Tình - Phó Giám đốc phụ trách Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh cho biết: Năm 2026, Quỹ đặt mục tiêu huy động từ 6-8 tỷ đồng để thực hiện các chương trình chăm sóc, hỗ trợ trẻ em trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đời sống. Mỗi nguồn lực được kết nối không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện trách nhiệm của cộng đồng trong việc chăm lo, bảo vệ và tạo cơ hội phát triển cho trẻ em.

Mỗi suất học bổng, mỗi căn nhà hay mỗi ca phẫu thuật được hỗ trợ đều là minh chứng cho sức mạnh của sự sẻ chia khi được kết nối đúng cách. Với vai trò là cầu nối giữa những tấm lòng nhân ái và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đang góp phần gieo thêm hy vọng, giúp nhiều em nhỏ có điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe và tự tin viết tiếp những ước mơ của mình.

Nguyễn Toàn