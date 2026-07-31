Người cao tuổi Phùng Nguyên sống vui, sống khỏe theo gương Bác Hồ

Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, những năm qua, phong trào thể dục thể thao trong người cao tuổi ở xã Phùng Nguyên phát triển mạnh, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Từ các câu lạc bộ dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, dân vũ đến các nhóm đi bộ, đạp xe..., việc rèn luyện thể chất trở thành nếp sống thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, gắn kết cộng đồng và phát huy vai trò “tuổi cao - gương sáng”.

Người cao tuổi xã Phùng Nguyên duy trì tập luyện dưỡng sinh ngoài trời hằng ngày, góp phần nâng cao sức khỏe.

Hội Người cao tuổi xã Phùng Nguyên hiện có 6.453 hội viên, trong đó có 148 hội viên mới kết nạp và 135 hội viên danh dự. Phong trào rèn luyện thể dục thể thao phát triển rộng khắp với trên 2.200 hội viên tập luyện thường xuyên, đạt gần 35% tổng số hội viên. Toàn xã duy trì 22 câu lạc bộ dưỡng sinh, 44 câu lạc bộ bóng chuyền hơi (22 câu lạc bộ nam, 22 câu lạc bộ nữ) cùng 7 câu lạc bộ dân vũ. Bên cạnh đó, các nhóm đi bộ, đạp xe, cầu lông, pickleball và văn nghệ kết hợp rèn luyện sức khỏe cũng hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Phong trào phát triển rộng khắp với 700 - 800 người tập dưỡng sinh, trên 300 người đi bộ, 200 người đạp xe, 328 người chơi bóng chuyền hơi, trên 300 người tham gia dân vũ cùng hàng trăm hội viên tham gia các hoạt động văn nghệ, giao lưu.

Không chỉ góp phần nâng cao thể chất, việc duy trì luyện tập thường xuyên còn giúp người cao tuổi hạn chế các bệnh lý tuổi già, tăng cường sức đề kháng, giữ tinh thần lạc quan và mở rộng các mối quan hệ trong cộng đồng.

Tại thôn Sơn Vi 1 - một trong những địa bàn có phong trào thể dục thể thao phát triển mạnh, việc tập luyện đã trở thành nét đẹp trong đời sống của người cao tuổi. Bà Bùi Thị Thanh - Trưởng thôn Sơn Vi 1 cho biết: Thôn có 540 hộ dân, trong đó đông đảo người cao tuổi tham gia hoạt động thể dục thể thao và văn hóa, văn nghệ. Nhờ có các câu lạc bộ và sân chơi phù hợp, nhiều người duy trì luyện tập thường xuyên, sức khỏe cải thiện rõ rệt, tinh thần phấn chấn hơn. Người cao tuổi khỏe mạnh cũng giúp con cháu yên tâm lao động, sản xuất, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh.

Người cao tuổi xã Phùng Nguyên phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, hỗ trợ con cháu chăm sóc vườn bưởi Diễn, góp phần phát triển kinh tế gia đình.

Không chỉ rèn luyện sức khỏe, nhiều hội viên người cao tuổi còn là những tấm gương phát triển kinh tế gia đình. Bà Bùi Thị Liên - Chi hội phó Chi hội Người cao tuổi xã duy trì mô hình trồng 120 cây bưởi Diễn cho thu nhập ổn định. Với gần 400 hội viên trong chi hội, bà luôn vận động mọi người vừa chăm sóc sức khỏe, vừa tích cực lao động sản xuất, phát huy vai trò “tuổi cao - gương sáng”.

Bà Liên chia sẻ: Muốn sống vui, sống khỏe trước hết phải giữ tinh thần lạc quan và duy trì tập luyện mỗi ngày. Việc kết hợp dưỡng sinh, đi bộ với chăm sóc vườn bưởi giúp cơ thể dẻo dai, tinh thần thoải mái hơn. Tôi cũng luôn động viên hội viên tham gia các câu lạc bộ để vừa nâng cao sức khỏe, vừa có thêm niềm vui tuổi già.

Cùng với việc phát triển phong trào thể dục thể thao, Hội Người cao tuổi xã còn phối hợp tổ chức từ 3 - 4 đợt khám sức khỏe miễn phí mỗi năm cho khoảng 300 - 400 hội viên, đồng thời tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe, phòng chống các bệnh thường gặp ở người cao tuổi. Nhờ đó, nhiều hội viên cải thiện rõ rệt thể trạng, giảm các bệnh về xương khớp, huyết áp ổn định hơn, ngủ ngon hơn và hạn chế cảm giác cô đơn khi tuổi cao.

Tiết mục múa hoa của hội viên người cao tuổi xã Phùng Nguyên trong buổi giao lưu văn nghệ, tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng.

Đồng chí Bùi Thị Lệ Hằng - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Phùng Nguyên cho biết: Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, địa phương luôn quan tâm phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, đặc biệt là trong người cao tuổi. Các câu lạc bộ được duy trì nền nếp, tạo điều kiện để hội viên giao lưu, rèn luyện sức khỏe, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và thực hiện hiệu quả mục tiêu chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.

Phong trào thể dục thể thao của người cao tuổi xã Phùng Nguyên đã và đang mang lại những hiệu quả thiết thực, không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn lan tỏa lối sống tích cực trong cộng đồng. Những buổi tập dưỡng sinh mỗi sáng, những trận bóng chuyền hơi sôi nổi hay các tiết mục dân vũ, văn nghệ đã trở thành hình ảnh đẹp, góp phần thực hiện lời dạy của Bác Hồ về rèn luyện thân thể, để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích, chung tay xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Dương Chung