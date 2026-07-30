Thắp sáng niềm tin cho trẻ em khiếm thị

Dù gặp nhiều hạn chế về thị giác, nhiều trẻ em khiếm thị vẫn đang từng ngày cảm nhận ánh sáng của tri thức, tình yêu thương và sự sẻ chia từ cộng đồng. Những năm qua, với sự quan tâm của các cấp, các ngành cùng những hoạt động hỗ trợ của Hội Người mù tỉnh, nhiều em nhỏ đã được học chữ nổi Braille, phục hồi chức năng, hòa nhập học đường và từng bước tự tin viết tiếp ước mơ của mình.

Tại Trung tâm Giáo dục và Giáo dục nghề nghiệp thuộc Hội Người mù tỉnh, tiếng cười của trẻ em khiếm thị vẫn vang lên mỗi ngày trong những giờ học chữ nổi, rèn luyện kỹ năng định hướng di chuyển và các hoạt động hòa nhập. Đối với các em, đây không chỉ là nơi học tập mà còn là ngôi nhà thứ hai, nơi các em được yêu thương, được khích lệ để tự tin bước vào cuộc sống.

Giáo viên Trung tâm Giáo dục và Giáo dục nghề nghiệp hướng dẫn học sinh khiếm thị học và luyện đọc chữ nổi Braille.

Những năm qua, Hội Người mù tỉnh luôn xác định công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em khiếm thị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Hiện nay, Hội đang quản lý, hỗ trợ 235 trẻ em mù trên địa bàn tỉnh. Với mong muốn mọi trẻ em khiếm thị đều có cơ hội được học tập và phát triển, Trung tâm Giáo dục và Giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Hội duy trì thường xuyên các lớp tiền hòa nhập, lớp hòa nhập. Đồng thời, Hội đẩy mạnh phục hồi chức năng, dạy chữ Braille, hỗ trợ giáo dục và đào tạo nghề cho trẻ em, người khiếm thị, tạo nền tảng để các em tự tin hòa nhập cộng đồng.

Không chỉ dừng ở việc dạy chữ, các em còn được rèn luyện kỹ năng tự phục vụ, định hướng di chuyển, giao tiếp và hòa nhập cộng đồng. Đây là nền tảng quan trọng để các em có thể tiếp tục học tập ở các trường phổ thông hoặc lựa chọn học nghề phù hợp trong tương lai.

Đồng chí Vũ Hùng Mông - Chủ tịch Hội Người mù tỉnh chia sẻ: Đối với trẻ em khiếm thị, bên cạnh sự hỗ trợ về vật chất, việc tạo cơ hội được học tập, hòa nhập và phát huy khả năng của bản thân cũng là điều rất quan trọng. Hội luôn nỗ lực huy động các nguồn lực để chăm lo toàn diện cho các em, từ giáo dục, phục hồi chức năng đến hỗ trợ học tập và kỹ năng sống, giúp các em có thêm động lực vươn lên.

Từ đầu năm đến nay, Hội Người mù tỉnh đã trao 89 suất quà cho phụ nữ và trẻ em khiếm thị với tổng trị giá 44,5 triệu đồng, trao 13 triệu đồng học bổng và trợ cấp khó khăn cho học sinh. Những phần quà tuy không lớn nhưng mang ý nghĩa động viên, tiếp thêm niềm tin để các em tiếp tục đến trường. Bên cạnh đó, Quỹ Thiện Tâm cũng hỗ trợ kinh phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với đội ngũ giáo viên của Trung tâm, dạy trẻ khiếm thị không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là hành trình kiên trì đồng hành cùng các em từng bước trưởng thành. Cô Lê Thanh Sáng - Giáo viên dạy chữ nổi Braille tại Trung tâm cho biết: Mỗi em có hoàn cảnh và khả năng tiếp nhận khác nhau nên giáo viên phải thật kiên nhẫn. Có em mất nhiều tháng mới đọc được những dòng chữ Braille đầu tiên, có em phải tập đi lại độc lập từng bước nhưng khi thấy các em tự tin hơn, biết tự chăm sóc bản thân, mạnh dạn giao tiếp và hòa nhập với bạn bè thì những nỗ lực của giáo viên đều có thêm ý nghĩa.

Học sinh khiếm thị học chữ nổi Braille tại Trung tâm Giáo dục và Giáo dục nghề nghiệp, tạo nền tảng để tiếp cận tri thức và hòa nhập cộng đồng.

Ngoài việc học văn hóa, trẻ em khiếm thị còn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, văn nghệ, đọc sách, vui chơi tập thể nhằm phát triển kỹ năng mềm, nâng cao khả năng giao tiếp và hỗ trợ hòa nhập. Đặc biệt, Hội đã vận động học sinh khiếm thị tham gia cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 do Trung ương Hội Người mù Việt Nam phát động, góp phần lan tỏa văn hóa đọc và khơi dậy niềm yêu thích học tập trong các em. Cán bộ, giáo viên cũng được tham gia các lớp tập huấn sử dụng bộ học liệu LEGO Braille để nâng cao chất lượng giảng dạy.

Thời gian tới, Hội tiếp tục khảo sát trẻ em khiếm thị trên địa bàn để bổ sung học sinh cho các lớp tiền hòa nhập; tổ chức các lớp phục hồi chức năng, xóa mù chữ Braille; vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ quà Trung thu, học cụ và kinh phí cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đặc biệt, Hội phối hợp với ngành Giáo dục hỗ trợ học sinh khiếm thị trong việc chuyển cấp, tham gia các kỳ thi và xét tuyển đại học.

Dù còn nhiều khó khăn do địa bàn rộng sau hợp nhất, nguồn kinh phí hạn chế, nhưng bằng sự tận tâm của đội ngũ cán bộ Hội, các thầy cô giáo cùng sự chung tay của cộng đồng, hành trình chăm sóc và giáo dục trẻ em khiếm thị vẫn đang được nối dài bằng những việc làm thiết thực.

Dương Chung