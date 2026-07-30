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Những dấu ấn tiêu biểu trong hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ

Nhiệm kỳ vừa qua, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo dấu ấn rõ nét trong công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và đồng hành cùng đội ngũ người làm báo Đất Tổ.

Nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, tọa đàm chuyên đề, các cuộc thi báo chí và hoạt động hướng về cơ sở được tổ chức sôi nổi, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên. Bên cạnh đó, Hội tích cực khuyến khích sáng tạo các tác phẩm báo chí chất lượng cao, tuyên truyền hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa quê hương, đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, góp phần lan tỏa hình ảnh người làm báo trách nhiệm, nhân văn và giàu tâm huyết.

Những dấu ấn tiêu biểu trong hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Phú ThọĐại diện lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh tham gia ký giao ước thi đua tại hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 - Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh trung du và đồng bằng sông Hồng.

Những dấu ấn tiêu biểu trong hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Phú ThọLãnh đạo Hội Nhà báo Phú Thọ và Hội Nhà báo các tỉnh trong cụm thi đua trao đổi kinh nghiệm công tác Hội.

Những dấu ấn tiêu biểu trong hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Phú ThọCác đồng chí: Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ; Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ nhân dịp ra mắt Hội (sau hợp nhất).

Những dấu ấn tiêu biểu trong hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Phú ThọCác đại biểu cắt băng khai mạc Hội báo Xuân Phú Thọ năm 2026.

Những dấu ấn tiêu biểu trong hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Phú ThọCác đại biểu thăm gian trưng bày Hội báo Xuân Phú Thọ năm 2026.

Những dấu ấn tiêu biểu trong hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Phú ThọPhóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ cùng các đồng nghiệp tỉnh bạn tác nghiệp tại Trường Sa.

Những dấu ấn tiêu biểu trong hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Phú ThọHội viên Chi hội Nhà báo Thường trú tác nghiệp sau một trận cháy rừng.

Những dấu ấn tiêu biểu trong hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Phú ThọĐồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh trao giải A cuộc thi chuyên đề của Hội Nhà báo tỉnh cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.

Những dấu ấn tiêu biểu trong hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Phú ThọCác đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu chụp ảnh lưu niệm với tác giả, nhóm tác giả đạt giải cuộc thi báo chí “Phú Thọ vững bước đi lên”. Những dấu ấn tiêu biểu trong hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Phú ThọHội Nhà báo tỉnh tổ chức tập huấn về giải pháp nâng cao năng lực quản trị tòa soạn hội tụ.

Những dấu ấn tiêu biểu trong hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Phú ThọHội viên Liên chi hội Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ đạt giải C Giải Diên Hồng năm 2025.

Những dấu ấn tiêu biểu trong hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Phú ThọĐại diện lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh tặng quà Mẹ liệt sĩ ở phường Hòa Bình dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Những dấu ấn tiêu biểu trong hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Phú ThọĐoàn vận động viên Hội Nhà báo tỉnh đạt giải Đồng Giải vô địch bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam năm 2025.

Nhóm phóng viên


Nhóm phóng viên

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phó chủ tịch UBND tỉnh Hội nhà báo Việt Nam Báo Phú Thọ tỉnh Phú Thọ Phó trưởng ban tuyên giáo Ban Chấp hành Ban thường vụ tỉnh ủy Đạt giải Tác giả Truyền hình
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