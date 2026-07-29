Xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch, gần dân

Chuyển từ tư duy hành chính "quản lý" sang "phục vụ", lấy người dân và doanh nghiệp (DN) làm trung tâm là yêu cầu quan trọng trong xây dựng nền hành chính hiện đại. Thời gian qua, các cấp, ngành trong tỉnh luôn chú trọng xây dựng văn hóa công vụ, nâng cao trách nhiệm, đạo đức và tác phong của đội ngũ cán bộ, công chức , viên chức (CBCCVC) , từng bước đổi mới phương thức phục vụ, góp phần xây dựng chính quyền phục vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và DN.

Xã Phùng Nguyên chú trọng xây dựng văn hóa công vụ, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân ngày càng hiệu quả.

Nâng cao văn hóa công vụ từ cơ sở

Thực hiện Đề án “Văn hóa công vụ” của Chính phủ và Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Phú Thọ đã chú trọng xây dựng đội ngũ CBCCVC có đạo đức, trách nhiệm, tác phong chuyên nghiệp. Theo Quyết định số 1970/QĐ-UBND, ngày 1/12/2025 của UBND tỉnh, Quy chế văn hóa công sở quy định rõ các chuẩn mực về đạo đức, lối sống, tác phong, trang phục, tinh thần làm việc và ứng xử của CBCCVC trong thực thi nhiệm vụ. Mới đây, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo chấn chỉnh tác phong, thái độ giao tiếp, ứng xử và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, DN trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) với phương châm “Lắng nghe - Hướng dẫn - Hỗ trợ - Đồng hành”, tạo nền tảng để xây dựng môi trường công sở văn minh, chuyên nghiệp, hướng tới nền hành chính phục vụ.

Là một trong những địa phương chú trọng xây dựng văn hóa công vụ gắn với nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, xã Hiền Lương duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy tắc ứng xử và chuẩn mực giao tiếp của đội ngũ. Đồng chí Nguyễn Anh Quốc - Chủ tịch UBND xã cho biết: “Địa phương quán triệt phương châm “làm hết việc, không phải làm hết giờ”; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, sớm đưa Kiosk AI thông minh vào hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Nhờ đó, số công chức trực tại trung tâm giảm từ 8 người xuống còn 4 người; người dân, tổ chức đến giao dịch không phải mất thời gian hỏi về thành phần hồ sơ, quy trình thực hiện thủ tục hay mức phí theo quy định, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả giải quyết công việc”.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác cải cách hành chính (CCHC) của xã Hiền Lương đạt kết quả tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Bộ chỉ số phục vụ người dân và DN của xã trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 97,46 điểm, xếp thứ 13/148 xã, phường trong tỉnh, khẳng định hiệu quả của việc xây dựng văn hóa công vụ gắn với nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền cơ sở.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phùng Nguyên, CBCC luôn thực hiện nghiêm quy định về tác phong, trang phục, thái độ giao tiếp, tận tình hướng dẫn người dân giải quyết TTHC. Cơ quan thường xuyên kiểm tra việc thực thi công vụ, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện thiếu trách nhiệm, gây phiền hà.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền - Chánh Văn phòng UBND xã cho biết: “Đội ngũ cán bộ luôn tự giác rèn luyện đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, giải quyết công việc đúng quy định, đúng thời hạn, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, chất lượng giải quyết TTHC của xã ngày càng được nâng cao. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn đạt 96,85%; Bộ chỉ số phục vụ người dân và DN trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 97,41 điểm, xếp thứ 28/148 xã, phường trong tỉnh. Kết quả này khẳng định hiệu quả của việc xây dựng văn hóa công vụ gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở”.

Vì nền hành chính phục vụ

Từ thực tiễn ở cơ sở cho thấy, xây dựng văn hóa công vụ không chỉ yêu cầu về tác phong, lề lối làm việc mà đã trở thành giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động hành chính. Vì vậy, tỉnh xác định xây dựng đội ngũ CBCCVC có đạo đức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ chuẩn mực là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình CCHC, hướng tới nền hành chính lấy người dân và DN làm trung tâm.

Thực hiện mục tiêu đó, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã gắn xây dựng văn hóa công vụ với CCHC, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số; tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; chú trọng bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử, đạo đức công vụ và trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Trong 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã hoàn thành 27/50 nhiệm vụ cải cách hành chính, đạt 54% kế hoạch; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho 3.869 lượt CBCC về chuyên môn, CCHC, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ thực thi công vụ. Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, tạo thuận lợi cho người dân và DN trong quá trình giải quyết công việc.

Từ ngày 1/4/2026, Phú Thọ triển khai thí điểm cơ chế “Luồng xanh” đối với các dự án trọng điểm, với hai hình thức: Giải quyết hồ sơ trong 24 giờ và cắt giảm 50% thời gian giải quyết TTHC đối với từng khâu trong quy trình giải quyết. Việc triển khai cơ chế này đã góp phần rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, đồng thời thể hiện rõ sự chuyển đổi phương thức quản lý theo hướng đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Đáng chú ý, cùng với đổi mới quy trình giải quyết công việc, tỉnh từng bước đổi mới công tác đánh giá đội ngũ theo hướng lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ và mức độ hài lòng của người dân, DN làm thước đo quan trọng. Điều này đòi hỏi mỗi CBCCVC phải thay đổi thực chất về tư duy, phong cách và phương pháp làm việc; từ chỗ thực hiện chức năng quản lý đơn thuần sang chủ động lắng nghe, hướng dẫn, hỗ trợ và đồng hành cùng người dân, DN trong quá trình giải quyết công việc.

Những chuyển biến đó đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của nền hành chính. Năm 2025, Chỉ số CCHC (PAR INDEX) của tỉnh đạt 90,96 điểm, xếp thứ 15/34 tỉnh, thành phố, thuộc nhóm A cả nước; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) đạt 8,27/10 điểm. Tuy nhiên, một số tiêu chí liên quan đến chất lượng thực thi công vụ và trải nghiệm của người dân vẫn cần tiếp tục được cải thiện. Điều đó đặt ra yêu cầu mỗi CBCCVC không ngừng rèn luyện đạo đức công vụ, nâng cao trách nhiệm, đổi mới tư duy và tác phong làm việc, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển dịch từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ, xây dựng chính quyền hoạt động chuyên nghiệp, minh bạch và gần dân hơn.

Anh Thơ