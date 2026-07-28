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Xã Liên Châu: Tập huấn kỹ năng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Nhằm chủ động ứng phó hiệu quả với diễn biến phức tạp của thời tiết trong mùa mưa bão năm 2026, ngày 28/7, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Liên Châu tổ chức khai mạc lớp tập huấn kỹ năng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho các thành viên thuộc đội xung kích cơ sở.

Xã Liên Châu: Tập huấn kỹ năng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn&nbsp;Hướng dẫn thực hành kỹ năng sơ cấp cứu cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại cơ sở.

Lớp tập huấn huy động 169 quân số, bao gồm 133 thành viên Đội xung kích phòng, chống thiên tai và 36 đồng chí thuộc Đội gác điếm, canh đê trên địa bàn xã.

Tham gia tập huấn, các học viên được quán triệt hệ thống văn bản pháp quy mới nhất về công tác phòng thủ dân sự, như: Nghị định 200/2025/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 42/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia. Đồng thời, được củng cố phương châm “4 tại chỗ” và hướng dẫn các kỹ thuật xử lý sự cố đê điều.

Các lực lượng cũng tham gia luyện tập các kỹ năng thực địa như chằng, chống nhà cửa; sơ cấp cứu tai nạn đuối nước, thương tích; sử dụng phương tiện cứu hộ và thực hành diễn tập sơ tán người dân, di chuyển tài sản khi xảy ra úng ngập, bão lớn hay mất điện diện rộng.

Chương trình diễn ra trong 3 ngày (28 - 30/7), kết hợp giữa lý thuyết tại Hội trường Ban Chỉ huy quân sự xã và thực hành tại thao trường huấn luyện khu vực Yên Lạc.

Ngọc Thắng


Ngọc Thắng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phòng chống thiên tai Phương châm 4 tại chỗ Kỹ năng Phòng thủ Tai nạn đuối nước Yên Lạc Lực lượng cứu hộ Cứu nạn Xung kích Tìm kiếm
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