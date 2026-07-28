Lan toả phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Bình Phú

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã Bình Phú đang tạo sức lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nếp sống văn minh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Phong trào thể dục thể thao quần chúng ở các khu dân cư phát triển sâu rộng, góp phần tạo không khí thi đua xây dựng đời sống văn hóa sôi nổi.

Một trong những điểm sáng của phong trào thôn Gai Hạ với hơn 300 hộ, 1.200 nhân khẩu. Những năm qua, cán bộ và Nhân dân trong thôn luôn đoàn kết phát triển kinh tế, giữ gìn thuần phong mỹ tục, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và chung tay xây dựng nông thôn mới.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh - Trưởng thôn Gai Hạ cho biết: Năm 2025, bình quân thu nhập đầu người của thôn đạt 65 triệu đồng, chỉ còn 1 hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội. Người dân tích cực đóng góp xây dựng cơ sở vật chất, chỉnh trang nhà văn hoá, tham gia phong trào bảo vệ môi trường giữ gìn an ninh trật tự. Hiện, 100% đường giao thông trên địa bàn thôn được bê tông hóa, nhà văn hóa được đầu tư khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng; 100% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Cùng với xây dựng nếp sống văn minh, phong trào thể dục thể thao (TDTT) quần chúng ngày càng phát triển. Đại hội TDTT xã Bình Phú lần thứ I năm 2026 thu hút gần 400 vận động viên tham gia ở nhiều bộ môn như: Bóng đá, bóng chuyền, điền kinh, cầu lông, kéo co, cờ vua, cờ tướng... Qua đó, không chỉ tuyển chọn vận động viên tham dự Đại hội TDTT cấp tỉnh mà còn tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao sức khoẻ, tăng cường tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Thông qua phong trào, các hương ước, quy ước ở khu dân cư được thực hiện hiệu quả; người dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, giữ vững trật tự và xây dựng nếp sống văn minh.

Nhân dân xã Bình Phú tích cực cập nhật kỹ năng số, công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo.

Phong trào còn được gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và bảo vệ môi trường. Từ đầu năm đến nay, xã tổ chức 8 đợt ra quân vệ sinh môi trường, thu hút trên 10.000 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia; trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa, góp phần xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp.

Năm 2025, toàn xã có 97,4% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 75% thôn đạt “Khu dân cư văn hóa”. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã có 24 thôn; các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT tiếp tục được duy trì, tạo sân chơi lành mạnh, gắn kết cộng đồng.

Cán bộ và Nhân dân các thôn trên địa bàn xã Bình Phú chăm sóc cây xanh, vệ sinh đường làng ngõ xóm tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp.

Thời gian tới, Bình Phú phấn đấu nâng tỷ lệ gia đình văn hóa trên 97%, thôn dân cư văn hoá trên 80%; tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; đồng thời phát triển mạnh phong trào TDTT quần chúng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành nền tảng cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Bùi Minh