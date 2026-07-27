Để thi đua khen thưởng là động lực phát triển

Với nhiều đổi mới về nội dung và phương pháp tổ chức, công tác thi đua - khen thưởng được xã Tam Dương Bắc triển khai hiệu quả, tạo động lực và sức mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Phong trào đã bám sát đời sống Nhân dân, khơi thông các nguồn lực nội sinh trở thành đòn bẩy vững chắc giúp địa phương bứt phá sau sáp nhập.

Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” là động lực giúp 100% trường học cả 3 cấp trên địa bàn xã Tam Dương Bắc duy trì danh hiệu đạt chuẩn quốc gia.

Việc tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 đã giúp xã Tam Dương Bắc quy tụ được nguồn lực, tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành toàn diện các mục tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự địa phương. Kết quả lan tỏa rõ nét nhất chính là sự đồng thuận trong phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Nhân dân trong xã đã tự nguyện hiến hơn 1.500m2 đất, đóng góp 3.000 ngày công và 600 triệu đồng để cứng hóa 100% đường ngõ xóm, thảm nhựa 46km và kiến tạo 97 tuyến đường văn minh “Sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Bức tranh kinh tế của địa phương cũng ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ từ các phong trào thi đua lao động. Cụ thể, giai đoạn 2020 - 2025, tổng giá trị sản xuất toàn xã đạt hơn 2.175 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 9,31%/năm. Điểm sáng là phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã định hình rõ nét các vùng nông nghiệp hàng hóa sinh lời cao như trồng sưa, trà hoa vàng, kỳ nam. Lĩnh vực chăn nuôi được tổ chức bài bản theo mô hình trang trại, gia trại đảm bảo an toàn sinh học và kiểm soát tốt dịch bệnh; tổng đàn gia súc, gia cầm luôn được duy trì từ 1,2 - 1,3 triệu con. Đặc biệt, xã đã xây dựng thành công hơn 10 sản phẩm OCOP đạt chuẩn từ 3 sao trở lên cấp tỉnh.

Song song với đó, nút thắt về giải phóng mặt bằng - khâu then chốt trong thu hút đầu tư cũng được tháo gỡ hiệu quả với 21 công trình dự án được bàn giao sạch trên tổng diện tích gần 29ha. Nhờ đó, kinh tế tư nhân và các nguồn lực được khơi thông, đưa tổng thu ngân sách đạt 800 tỷ đồng, bằng 202% so với kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm mạnh từ 1,2% xuống còn 0,6%.

Đồng chí Đào Nguyên Hoàng - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tam Dương Bắc khẳng định: Để có được kết quả đó, ngay sau khi sáp nhập địa giới, xã đã chủ động bám sát đời sống, lấy lợi ích của người dân làm gốc. Đến nay, xã có 100% thôn đạt chuẩn văn hóa và duy trì 100% trường học 3 cấp đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 93,9%, Nhân dân tích cực chung tay bài trừ tệ nạn xã hội, giữ vững bình yên cho khu dân cư.

Đóng góp vào thành công này, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã đã đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, khắc phục tình trạng khen thưởng tích lũy hay tập trung vào cán bộ quản lý mà hướng về cơ sở, kịp thời tôn vinh lao động trực tiếp. Giai đoạn 2020 - 2025, xã đã tặng Giấy khen cho 145 tập thể, 750 cá nhân; cấp tỉnh tặng Cờ thi đua cho 5 tập thể; cùng 1 tập thể nhận Cờ thi đua của Chính phủ và 4 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Việc vinh danh chính xác, minh bạch đã nhân lên niềm tự hào, lan tỏa sâu rộng gương “người tốt, việc tốt” trong cộng đồng.

Nỗ lực khơi thông nguồn lực cho chặng đường vươn mình, giai đoạn 2025 - 2030, xã Tam Dương Bắc tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng đi vào chiều sâu. Địa phương quyết tâm đưa tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt trên 10%/năm, công nghiệp - xây dựng chiếm 67% cơ cấu kinh tế và thu ngân sách đạt bình quân 175 tỷ đồng/năm. Các tiêu chí an sinh cũng được siết chặt với mục tiêu cứng hóa 100% đường giao thông, hoàn thiện xã nông thôn mới nâng cao, hạ tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 0,4% và phủ sóng bảo hiểm y tế toàn dân. Đi đôi với đó là giải pháp thúc đẩy kinh tế tư nhân, phấn đấu đưa 32 doanh nghiệp vận hành ổn định và chuyển đổi 67 hộ cá thể lên mô hình doanh nghiệp chính quy.

Để thi đua thành động lực thực chất, bộ máy chính quyền xã xác định đổi mới toàn diện phương thức hoạt động. Các phong trào được thiết kế linh hoạt, bám sát các khâu đột phá như cải cách hành chính, số hóa 100% hồ sơ, ứng dụng chữ ký số, thương mại điện tử cho nông sản OCOP và tăng cường bồi thường mặt bằng tạo quỹ đất sạch. Nội dung thi đua hướng tới giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh từ cơ sở, tuyệt đối tránh hình thức.

Công tác khen thưởng tiếp tục dựa trên nguyên tắc công khai, công bằng, hướng về các tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp; đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin để xét duyệt nhanh, khen thưởng đột xuất các thành tích xuất sắc. Việc tuyên truyền điển hình tiên tiến trên hệ thống truyền thanh được thực hiện thường xuyên nhằm biến tinh thần thi đua thành nếp nghĩ, cách làm chủ động của mỗi người dân.

Sự đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tam Dương Bắc chính là chìa khóa, sức mạnh khơi thông mọi nguồn lực, xây dựng địa phương trở thành vùng quê nông thôn mới kiểu mẫu, giàu đẹp và văn minh.

Trần Tỉnh