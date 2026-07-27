Hai lần tiễn con đi, nỗi đau của người mẹ hóa thành bất tử

“Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ... Các anh không về, mình mẹ lặng im...”. Những ca từ ấy gợi nhắc sự hy sinh, mất mát của các Mẹ Việt Nam Anh hùng trong chiến tranh. Giữa tháng Bảy tri ân, chúng tôi có dịp ghé thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chố (sinh năm 1926), trú tại tổ 8, phường Tân Hòa.

Ký ức về những người con đã hy sinh

Trong các cuộc kháng chiến, từ chống Pháp đến chống Mỹ, như bao người mẹ khác trên khắp dải đất hình chữ S, mẹ Nguyễn Thị Chố đã trải qua những tháng ngày với biết bao gian truân. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, các con của Mẹ vẫn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Đồng chí Lê Quang Huân - Chủ tịch UBND phường thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chố.

Vẫn biết sự khốc liệt của chiến tranh là ra đi không hẹn ngày về, nhưng Mẹ vẫn nén đau thương để tiễn các con lên đường. Dù đau lòng, Mẹ vẫn động viên các con thực hiện nghĩa vụ với đất nước. Để rồi, hai người con trai yêu quý của Mẹ là Nguyễn Văn Sắc (hy sinh năm 1971) và Nguyễn Văn Thận (hy sinh năm 1972) đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường, hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ở tuổi 100, trí nhớ của Mẹ đã giảm sút, lời nói chậm hơn trước. Thế nhưng, mỗi khi nhắc đến các con, Mẹ vẫn không giấu được niềm tự hào.

Trong ngôi nhà ấm cúng của gia đình người con trai thứ năm – anh Nguyễn Hùng Ngát, đang phụng dưỡng Mẹ, bức ảnh phục chế của hai liệt sĩ được treo trang trọng ngay giữa phòng. Đây là món quà được trao tặng trong chương trình “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn” do Tỉnh đoàn thực hiện. Nhiều năm qua, bức ảnh đã trở thành kỷ vật quý giá của gia đình, vừa nhắc nhớ những hy sinh anh dũng, vừa vun đắp truyền thống cách mạng cho các thế hệ cháu con.

Dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 năm nay, ngôi nhà nhỏ yên bình bên dòng suối của Mẹ Chố đón nhiều đoàn đại biểu đến thăm hỏi, tặng quà. Nơi đây luôn đầy ắp tiếng cười nói của con cháu – minh chứng cho sự tiếp nối và sinh sôi bền bỉ giữa các thế hệ.

Ông Nguyễn Hùng Ngát tự hào giới thiệu hình ảnh hai người anh liệt sĩ với đoàn công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Đồng hành cùng đoàn công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ và lãnh đạo chính quyền địa phương đến thăm Mẹ, chúng tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, trân trọng của thế hệ hôm nay dành cho những người đi trước.

Là người sâu sát với địa bàn, ông Hà Trọng Thiêm – Bí thư chi bộ tổ 8, phường Tân Hòa xúc động chia sẻ: “Mẹ Nguyễn Thị Chố không chỉ là niềm tự hào của riêng gia đình mà còn là biểu tượng tinh thần của toàn thể Nhân dân tổ 8. Nhiều năm qua, Chi bộ và tổ dân phố luôn coi việc thăm hỏi, hỗ trợ gia đình Mẹ là nhiệm vụ thường xuyên. Chúng tôi rất trân trọng tấm lòng hiếu thảo của anh Nguyễn Hùng Ngát và các con cháu trong nhà đã luôn phụng dưỡng Mẹ chu đáo, gìn giữ nền nếp gia phong, xứng đáng là gia đình cách mạng mẫu mực tại địa phương”.

Tại buổi thăm hỏi, đồng chí Lê Quang Huân - Chủ tịch UBND phường đã ân cần chia sẻ với Mẹ về những đổi thay của quê hương trong giai đoạn mới; đồng thời ghi nhận, biểu dương gia đình ông Nguyễn Hùng Ngát trong việc chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ chu đáo.

Chi bộ tổ 8, phường Tân Hoà tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Chố.

Đồng chí Chủ tịch UBND phường khẳng định: “Công tác chăm lo cho người có công, thân nhân liệt sĩ là trách nhiệm, đạo lý của toàn xã hội chứ không chỉ riêng trong dịp kỷ niệm 27/7. Trong thời gian tới, chính quyền địa phương đề nghị các tổ chức, đoàn thể tiếp tục sát sao, gắn bó và có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa với các gia đình chính sách trên địa bàn”.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh thầm lặng và vĩ đại của các Mẹ Việt Nam Anh hùng mãi mãi được khắc ghi trong lịch sử. Để tri ân và xoa dịu phần nào những vết thương lòng không gì bù đắp được, những năm qua, các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội đã triển khai nhiều hoạt động chăm sóc các Mẹ. Những hoạt động tri ân được duy trì thường xuyên, góp phần chăm lo đời sống người có công và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Hồng Duyên