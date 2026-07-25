Đền ơn đáp nghĩa - Giữ gìn đạo lý, bồi đắp truyền thống

Trải qua các cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất và bảo vệ Tổ quốc, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần xương máu vì nền hòa bình hôm nay. Bởi vậy, công tác “đền ơn đáp nghĩa” không chỉ được thể hiện qua các chính sách, mà còn được các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh quan tâm, vun đắp bằng nhiều hoạt động tri ân thiết thực, giàu ý nghĩa. Từ việc chăm lo đời sống các gia đình chính sách, hỗ trợ xây dựng nhà ở, đến những việc làm bình dị như dâng hương, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ hay thăm hỏi, động viên các thương binh, bệnh binh... tất cả đều góp phần gìn giữ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp truyền thống yêu nước trong mỗi người dân.

Những việc làm thiết thực từ nghĩa tình

Những năm qua, cùng với việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi người có công, các địa phương trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm triển khai nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Một trong những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc là chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công. Những ngôi nhà được xây mới, sửa chữa không chỉ giúp các gia đình có nơi ở kiên cố mà còn trở thành nguồn động viên lớn để họ vươn lên trong cuộc sống.

Thương binh Nguyễn Văn Lai, xã Hợp Lý phấn khởi khi được hỗ trợ xây dựng nhà ở.

Gia đình thương binh Nguyễn Văn Lai, xã Hợp Lý là một trong những trường hợp được hưởng niềm vui ấy. Sau nhiều năm sống trong căn nhà cấp 4 xuống cấp, chật hẹp, năm 2025, gia đình ông được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Cùng với sự cố gắng của gia đình và giúp đỡ của người thân, ngôi nhà khang trang đang dần được hoàn thành.

Xúc động khi có căn nhà mới, thương binh Nguyễn Văn Lai chia sẻ: Sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ kinh phí để gia đình xây nhà không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với những thương binh mang trên mình nhiều thương tật sau những năm tháng chiến đấu tại chiến trường như tôi và các đồng đội”.

Không riêng gia đình ông Lai, hàng nghìn gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh cũng đang được chăm lo bằng nhiều chính sách thiết thực. Từ hỗ trợ nhà ở, chăm sóc sức khỏe, tạo sinh kế đến thăm hỏi, tặng quà trong các dịp lễ, Tết, ngày Thương binh - Liệt sĩ... tất cả đều thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến cho đất nước.

Lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Cùng với việc thực hiện các chính sách ưu đãi, nhiều địa phương còn tổ chức các hoạt động tri ân mang tính cộng đồng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Xã Lập Thạch dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Xã Lập Thạch nơi có 406 đối tượng chính sách, người có công đang hưởng chế độ; hơn 200 anh hùng, liệt sỹ đã hi sinh trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện đạo lý “ Uống nước nhớ nguồn” những năm qua xã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chia sẻ khó khăn, quan tâm chăm lo, tạo thêm nguồn lực giúp cải thiện đời sống và thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách cho các gia đình chính sách.

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/1947 - 27/7/2026), địa phương đã thành lập các đoàn đi dâng tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang quốc gia và nghĩa trang tại địa phương. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách và triển khai nhiều hoạt động tri ân thiết thực đối với những gia đình có công với cách mạng.

Xã Lập Thạch tặng quà các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Đối với nhiều gia đình gia đình chính sách sự quan tâm ấy là nguồn động viên tinh thần vô cùng quý giá. Ông Phan Văn Luyện, có em trai hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới, cho biết: “Từ khi em trai tôi hy sinh mẹ tôi luôn được các cấp, các ngành quan tâm, chăm sóc tận tình. Hàng năm cứ vào dịp lễ, Tết và ngày 27/7, các đoàn đều đến thăm hỏi, động viên, tặng quà. Những việc làm ấy giúp gia đình cảm nhận được sự ghi nhớ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với sự hy sinh của người thân chúng tôi”.

Không chỉ với chính quyền các địa phương, những người lính Cụ Hồ sẵn sàng cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc thì hôm nay, khi trở về với cuộc sống đời thường, họ vẫn tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong các phong trào đền ơn đáp nghĩa.

Điển hình như Hội Cựu chiến binh xã Thổ Tang với hơn 2.100 hội viên. Bên cạnh tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, hội còn luôn đi đầu trong các hoạt động tri ân người có công. Từ nguồn quỹ hội xây dựng nhờ sự đóng góp của các hội viên với số tiền hơn 2 tỷ đồng hội đã thực hiện hiệu quả hoạt động chăm lo cho các gia đình chính sách, giúp nhiều thương, bệnh binh vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Cùng với đó hội còn đảm nhận việc trông nom, chăm sóc các phần mộ tại các nghĩa trang liệt sĩ ở địa phương bằng tất cả sự trân trọng và lòng biết ơn dành cho những đồng đội đã mãi mãi nằm lại nơi đây.

Hội Cựu chiến binh xã Thổ Tang đảm nhiệm việc trông nom, chăm sóc các Nghĩa trang liệt sĩ tại địa phương.

Thương binh Nguyễn Trung Thông chia sẻ: “Dù mang nhiều thương tật, sức khỏe giảm sút, tôi vẫn tích cực trông nom, chăm sóc các phần mộ liệt sĩ tại nghĩa trang địa phương. Với tôi, đây không chỉ là việc làm tình nguyện mà còn là trách nhiệm của người chiến sĩ trở về với những đồng đội đã hy sinh”. Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” không chỉ thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có công mà còn góp phần bồi đắp đạo lý, lòng yêu nước và trách nhiệm của mỗi người dân.

Trong giai đoạn phát triển mới, tri ân người có công càng có ý nghĩa sâu sắc, trở thành động lực để các thế hệ tiếp nối truyền thống cách mạng, chung sức xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, văn minh, nghĩa tình.

Thu Hoài