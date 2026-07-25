Vĩnh Yên chăm lo người có công bằng những việc làm thiết thực

Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, phường Vĩnh Yên luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của gia đình chính sách, người có công. Cùng với thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách theo quy định, địa phương chú trọng triển khai những hoạt động thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng, thể hiện sự tri ân bằng những việc làm cụ thể.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Vĩnh Yên thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu.

Hiện nay, phường Vĩnh Yên đang quản lý 618 người có công và đối tượng chính sách. Trong đó có 189 người là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; 151 người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học; 68 bệnh binh cùng các đối tượng chính sách khác.

Theo đồng chí Nguyễn Tuấn Hải - Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Yên, chăm lo người có công, gia đình chính sách là nhiệm vụ thường xuyên, được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện. Bên cạnh bảo đảm các chế độ, chính sách được triển khai đầy đủ, kịp thời, phường thường xuyên thăm hỏi, động viên, nắm bắt hoàn cảnh, đời sống của các gia đình để có sự hỗ trợ phù hợp khi cần thiết.

Từ cách làm đó, nhiều hoạt động chăm lo được triển khai sát với nhu cầu thực tế của người có công. Mới đây, phường phối hợp với Bệnh viện Quân y 109 tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho gần 600 người có công, gia đình chính sách trên địa bàn.

Chương trình được tổ chức ngay tại địa phương, tạo thuận lợi cho người có công, nhất là những người cao tuổi, được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Các y, bác sĩ trực tiếp thăm khám, tư vấn về tình trạng sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt và cách phòng, chống một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi. Những trường hợp có dấu hiệu bất thường được hướng dẫn tiếp tục theo dõi, điều trị.

Phường Vĩnh Yên phối hợp với Bệnh viện Quân y 109 khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho người có công trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Thìn, thương binh hạng 3⁄4, ở tổ dân phố Đông Hợp, phường Vĩnh Yên chia sẻ: “Tuổi cao, sức khỏe không còn được như trước nên được các bác sĩ thăm khám, tư vấn cụ thể chúng tôi rất vui. Các bác sĩ hướng dẫn cách ăn uống, sinh hoạt và phòng bệnh. Được phường quan tâm, tổ chức chương trình ngay tại địa phương, chúng tôi thấy rất thiết thực và ấm áp”.

Để chương trình đạt hiệu quả, Bệnh viện Quân y 109 huy động 32 cán bộ, y, bác sĩ, điều dưỡng tham gia. Cán bộ phường, Trạm Y tế, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ và lực lượng dân quân phối hợp đón tiếp, hướng dẫn người có công khám bệnh, nhận thuốc miễn phí.

Không chỉ chăm lo người có công đang sống, phường Vĩnh Yên còn thực hiện trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trên địa bàn phường hiện có 343 phần mộ liệt sĩ tại 4 nghĩa trang chưa xác định được danh tính hài cốt liệt sĩ. Thực hiện chủ trương tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, địa phương đã phối hợp với Tổ công tác Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh lấy mẫu phục vụ giám định ADN đối với 15 phần mộ liệt sĩ; tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với 411 thân nhân liệt sĩ. Công việc được thực hiện theo đúng quy trình chuyên môn, từ khai quật, thu thập mẫu đến niêm phong, bảo quản.

Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, công tác chăm lo người có công, gia đình chính sách trên địa bàn phường Vĩnh Yên tiếp tục được thực hiện nền nếp, thiết thực. Phường Vĩnh Yên được đánh giá là địa phương luôn thực hiện tốt Pháp lệnh ưu đãi người có công; hỗ trợ nhà ở; chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng; hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; thăm hỏi, tặng quà, phụng dưỡng, chăm sóc người có công. Hiện nay, trên địa bàn phường không còn hộ gia đình chính sách thuộc diện hộ nghèo; 100% gia đình chính sách có mức sống bằng và cao hơn mức sống của người dân địa phương.

Thúy Hường