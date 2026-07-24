Đại lễ cầu siêu các Anh hùng liệt sĩ

Hướng tới Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 24/7, tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tỉnh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức Đại lễ Cầu siêu Anh hùng Liệt sĩ năm 2026.

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành, địa phương cùng đông đảo Nhân dân và tăng ni, phật tử.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dành một phút tưởng niệm, ghi nhớ công ơn của các Anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí thành kính, trang nghiêm, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cùng các đại biểu, tăng ni, phật tử đã thực hiện nghi lễ dâng hương, dâng hoa, cầu siêu tưởng niệm, tri ân anh linh các Anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường, dâng trọn cuộc đời cho nền độc lập, tự do của dân tộc.

Tăng ni, phật tử dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Đại lễ cầu siêu được cử hành theo nghi thức Phật giáo, thành kính cầu nguyện anh linh các Anh hùng liệt sĩ được siêu sinh tịnh độ, đồng thời cầu cho quốc thái dân an, Nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy lòng biết ơn và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước.

Đức Anh