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Phường Nông Trang dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 24/7, phường Nông Trang đã tổ chức lễ dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ Thụy Vân, Nghĩa trang liệt sĩ Minh Phương và Bia tưởng niệm liệt sĩ Nông Trang.

Phường Nông Trang dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩCác đại biểu thành kính tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính đặt vòng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi nén hương, mỗi vòng hoa được dâng lên thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Nông Trang đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Phường Nông Trang dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩCác đồng chí lãnh đạo phường Nông Trang thắp hương tưởng niệm, tri ân các liệt sĩ.

Hoạt động dâng hương không chỉ là dịp tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; bồi đắp lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, phường Nông Trang triển khai nhiều hoạt động tri ân thiết thực và ý nghĩa. Trong đó, tối 26/7 sẽ đồng loạt tổ chức chương trình thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ Thụy Vân và Nghĩa trang liệt sĩ Minh Phương; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công; khám sức khỏe tổng thể cho khoảng 100 đến 300 người có công với cách mạng; tiếp tục vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về truyền thống cách mạng.

Phường Nông Trang dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩCác đồng chí lãnh đạo phường Nông Trang tặng quà gia đình chính sách.

Theo kế hoạch, dịp này, phường Nông Trang sẽ trao 762 suất quà của Chủ tịch nước với tổng kinh phí hơn 233 triệu đồng; 804 suất quà của tỉnh với tổng kinh phí gần 488 triệu đồng và 812 suất quà của phường với tổng kinh phí hơn 254 triệu đồng đến các đối tượng chính sách và người có công với cách mạng.

Những hoạt động thiết thực này tiếp tục khẳng định sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội đối với người có công, góp phần lan tỏa truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Tạ Thanh


Tạ Thanh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng phường Nông Trang Người có công với cách mạng Ngày thương binh liệt sĩ Tặng quà gia đình chính sách xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Đền ơn đáp nghĩa tặng quà các gia đình chính sách nghĩa trang liệt sĩ Dâng hương tưởng niệm Anh hùng
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