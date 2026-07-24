Nghĩa tình Tề Lỗ

Mỗi dịp tháng Bảy về, trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng Tề Lỗ, những hoạt động tri ân người có công với cách mạng được triển khai bằng tất cả sự trân trọng và biết ơn. Với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân nơi đây, công tác đền ơn đáp nghĩa không chỉ là thực hiện chính sách mà đã trở thành nét đẹp văn hóa, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Lãnh đạo xã Tề Lỗ thăm hỏi, động viên gia đình chính sách nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Xã Tề Lỗ hiện quản lý, thực hiện chế độ đối với 661 người có công với cách mạng và thân nhân. Trong đó, 393 thân nhân liệt sĩ; 162 thương binh, bệnh binh; 27 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 25 cán bộ tiền khởi nghĩa, người bị tù đày và thân nhân cán bộ tiền khởi nghĩa, lão thành cách mạng; 54 thân nhân Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Để các chính sách ưu đãi thực sự đi vào cuộc sống, xã luôn bảo đảm việc chi trả trợ cấp đầy đủ, đúng đối tượng và đúng thời gian. Cùng với đó, phong trào xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được duy trì thường xuyên, tạo nguồn lực hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách vào dịp lễ, Tết và Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Các tổ chức đoàn thể như Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cũng tích cực tham gia chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan; dâng hương tưởng niệm và các hoạt động giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh thiếu niên. Những việc làm thiết thực góp phần giữ đạo lý tri ân, bồi đắp lòng yêu nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với các thế hệ cha anh.

Không chỉ quan tâm đến đời sống trước mắt, xã Tề Lỗ còn chú trọng các giải pháp hỗ trợ lâu dài nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người có công và thân nhân. Địa phương luôn ưu tiên hỗ trợ học tập và phối hợp giải quyết việc làm cho con em người có công; hỗ trợ các hộ còn khó khăn tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường, qua đó phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên.

Sự quan tâm của địa phương đã trở thành nguồn động viên lớn đối với nhiều gia đình chính sách. Ông Nguyễn Công Phận, thương binh hạng 1⁄4, thôn Đông Lỗ 2 chia sẻ: “Nhiều năm qua, gia đình tôi luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền và Nhân dân địa phương. Đây là nguồn động viên to lớn cả về vật chất lẫn tinh thần giúp gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.”

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, ông Phận luôn gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua tại địa phương và giáo dục con cháu nỗ lực lao động, học tập, chăm ngoan để xứng đáng với truyền thống cách mạng của thế hệ đi trước.

Ông Vũ Văn Chiến - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Tề Lỗ cho biết: Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), xã đã sớm triển khai kế hoạch, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa. Bên cạnh việc huy động lực lượng chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, xã thành lập các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà và động viên tinh thần các gia đình chính sách trên địa bàn. Sự quan tâm kịp thời này không chỉ sưởi ấm lòng những người có công mà còn góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân ở cơ sở.

Xác định đền ơn đáp nghĩa là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn liền với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương, thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” nhằm nâng cao trách nhiệm của các ngành, đoàn thể và toàn thể Nhân dân.

Chính quyền địa phương cam kết thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công; làm tốt công tác điều dưỡng tại nhà và đẩy mạnh phong trào đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” để hỗ trợ sinh kế, tặng vật dụng thiết yếu cho các gia đình khó khăn.

Những việc làm cụ thể, thiết thực và giàu tính nhân văn trên quê hương Tề Lỗ không chỉ được gìn giữ mà còn tiếp tục được vun đắp qua từng thế hệ. Đó cũng là nền tảng để địa phương xây dựng khối đoàn kết, phát huy sức mạnh nội sinh, hướng tới mục tiêu phát triển ngày càng văn minh, giàu đẹp và nghĩa tình.

Trần Tỉnh