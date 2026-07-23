Nhiều hoạt động thiết thực “Đền ơn đáp nghĩa” ở Vạn Xuân

Tháng Bảy về, trên khắp địa bàn xã Vạn Xuân diễn ra nhiều hoạt động tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Những nén tâm hương được thành kính dâng tại các nghĩa trang liệt sĩ, những phần quà được trao tận tay các gia đình chính sách cùng lời thăm hỏi ân cần của cán bộ địa phương...không chỉ thể hiện trách nhiệm trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công mà còn tiếp tục bồi đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” trên quê hương cách mạng.

Lãnh đạo xã Vạn Xuân tặng quà cho người có công, thân nhân liệt sĩ nhân Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7).

Xác định chăm lo người có công là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Vạn Xuân luôn quan tâm triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội để công tác “Đền ơn đáp nghĩa” ngày càng đi vào chiều sâu. Toàn xã hiện có 485 người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, với tổng kinh phí chi trả trên 1,4 tỷ đồng/tháng. Việc chi trả được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, bảo đảm quyền lợi cho người có công, gia đình chính sách. Cùng với đó, địa phương thường xuyên rà soát, cập nhật hồ sơ người có công, giải quyết kịp thời các chế độ phát sinh, lập danh sách điều dưỡng tập trung, điều dưỡng tại gia đình và rà soát nhu cầu hỗ trợ nhà ở, từng bước số hóa dữ liệu để nâng cao hiệu quả quản lý.

Phong trào xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cũng được triển khai sâu rộng, nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân, góp phần hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, sửa chữa, tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ, trở thành những “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Điểm nhấn nổi bật trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa” năm nay là việc thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm” hoàn thành thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Bắt tay vào triển khai chiến dịch, UBND xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể, giao nhiệm vụ cho từng bộ phận chuyên môn phối hợp với Công an xã, Đoàn Thanh niên và các thôn đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát hồ sơ, đối chiếu thông tin và hướng dẫn các gia đình hoàn thiện thủ tục. Đối với những thân nhân tuổi cao, sức yếu, địa phương bố trí phương tiện đưa đón đến điểm lấy mẫu, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người đều có thể tham gia. Đến ngày 9/7, xã đã hoàn thành lấy 188/205 mẫu ADN, đạt trên 91% kế hoạch. Có mặt tại buổi lấy mẫu giám định ADN, bà Phùng Thị Hông ở thôn 32 - em gái liệt sĩ Phùng Văn Thành xúc động: “Anh trai tôi hy sinh năm 1969 khi tuổi đời còn rất trẻ. Bố mẹ lần lượt qua đời mà chưa kịp đón anh tôi trở về. Mặc dù tuổi cao, sức khoẻ yếu nhưng tôi vẫn nuôi hy vọng một ngày tìm thấy anh và đưa anh về với đất mẹ quê nhà để tiện hương khói”.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, xã Vạn Xuân tiếp tục triển khai nhiều hoạt động tri ân người có công. Đồng chí Bùi Thế Học - Chủ tịch UBND xã cho biết: Thể hiện tấm lòng thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng, chính quyền địa phương sẽ tổ chức viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Tam Nông, dâng hương tại 5 nhà bia ghi công liệt sĩ, thành lập 5 đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách và tổ chức trao quà cho 678 người có công và thân nhân người có công trên địa bàn. Đặc biệt, tối 26/7, lễ thắp nến tri ân sẽ được tổ chức đồng loạt tại 5 nhà bia ghi công liệt sĩ với sự tham gia của lãnh đạo địa phương, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và đông đảo Nhân dân. Trước đó, đoàn đại biểu người có công của xã sẽ tổ chức dâng hương tại Đền thờ Đức Hoàng đế Lý Nam Đế và Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết hợp chương trình gặp mặt, giao lưu và tri ân các gia đình chính sách.

Cùng với việc thực hiện đầy đủ các chế độ ưu đãi, đẩy mạnh số hóa hồ sơ và nâng cao chất lượng chăm sóc người có công, Vạn Xuân phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ. Những hoạt động thiết thực hôm nay sẽ tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, để đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” không chỉ hiện diện trong những ngày tháng Bảy mà trở thành nét đẹp thường xuyên trong đời sống cộng đồng, góp phần bồi đắp truyền thống yêu nước và lòng biết ơn của các thế hệ hôm nay đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.

Hồng Nhung