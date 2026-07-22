Xuân Lũng bàn giao mô hình “Giá tập kết rác thải sinh hoạt” và công trình “Ánh sáng quê tôi”

Hội Nông dân xã Xuân Lũng vừa tổ chức hội nghị bàn giao mô hình “Giá tập kết rác thải sinh hoạt” và “Ánh sáng quê tôi” tại thôn Độc Lập. Đây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chỉnh trang cảnh quan nông thôn và xây dựng các thôn dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Lãnh đạo địa phương bàn giao công trình "Ánh sáng quê tôi" cho thôn Độc Lập.

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy xã về triển khai các mô hình điểm trong xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân xã đã chủ động tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia các phong trào bảo vệ môi trường, chỉnh trang cảnh quan, huy động nguồn lực xã hội hóa để triển khai các mô hình, công trình thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

23/23 thôn được bàn giao, lắp đặt "Giá tập kết rác thải sinh hoạt", góp phần bảo vệ môi trường.

Hội Nông dân xã đã bàn giao 157 giá tập kết rác thải sinh hoạt lắp đặt tại 23 thôn với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Trong đó, 50% kinh phí được huy động từ nguồn xã hội hóa và sự đóng góp của cán bộ, hội viên và Nhân dân.

Cùng với đó, Hội Nông dân xã đã vận động hội viên và Nhân dân xã hội hoá đầu tư lắp đặt, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng trên các tuyến đường giao thông nông thôn ở tất cả các thôn dân cư trong xã, trao tặng 250 bóng đèn chiếu sáng cho các thôn. Riêng thôn Độc Lập lắp đặt mới tuyến đường điện chiếu sáng dài 650m với kinh phí gần 20 triệu đồng.

Lãnh đạo xã và Hội Nông dân bàn giao bóng điện thắp sáng cho các thôn dân cư.

Các mô hình, công trình đã góp phần cải thiện cảnh quan, bảo vệ môi trường, lan tỏa tinh thần đoàn kết cộng đồng, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, qua đó nâng cao chất lượng đời sống và diện mạo nông thôn trên địa bàn xã.

Hồng Nhung