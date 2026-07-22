Viettel Phú Thọ dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ An Thái

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 22/7, Đảng ủy, Ban Giám đốc, tập thể cán bộ, nhân viên Viettel Phú Thọ cùng các đơn vị đồng hành tổ chức dâng hoa, dâng hương, viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ An Thái (phường Vân Phú). Tham dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Viettel Phú Thọ cùng các đơn vị đồng hành kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Nghĩa trang liệt sĩ An Thái là nơi yên nghỉ của gần 300 Anh hùng liệt sĩ, trong đó có 31 ngôi mộ chưa xác định được danh tính. Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ Viettel Phú Thọ và các đơn vị đồng hành thành kính dâng hương, thắp nến, đặt những đóa hoa lên từng phần mộ. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương và cả cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Lãnh đạo Viettel Phú Thọ dâng hương, dâng hoa tại các phần mộ Anh hùng liệt sĩ.

Viettel Phú Thọ cùng các đơn vị đồng hành kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ; nguyện cùng các cấp, các ngành tiếp tục gìn giữ, lan tỏa truyền thống cách mạng để lòng biết ơn sẽ trở thành trách nhiệm trong mỗi việc làm hàng ngày. Viettel Phú Thọ nguyện giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tiên phong đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đồng hành cùng địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội và bền bỉ thực hiện các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa.

Suốt 11 năm qua, Viettel Phú Thọ đã duy trì việc chăm sóc cảnh quan tại 34 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Vào ngày mùng Một hằng tháng, các dịp lễ lớn của đất nước và đặc biệt trong tháng 7 - tháng Tri ân, tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Viettel Phú Thọ tổ chức dâng hương, thay hoa, vệ sinh, chăm sóc chu đáo từng phần mộ liệt sĩ. Những việc làm ý nghĩa đó đã trở thành nét đẹp văn hóa của đơn vị, xuất phát từ trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ.

Tập thể cán bộ, nhân viên Viettel Phú Thọ cùng các đơn vị dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, hơn 8.000 cụm hoa đã được Viettel Phú Thọ dâng lên các phần mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh. Mỗi đóa hoa, nén hương là lời tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn và sự thành kính đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đức Anh