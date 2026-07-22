Nhà ở xã hội - điểm tựa cho công nhân lao động

Sau mỗi ca làm việc tại các khu, cụm công nghiệp, nhiều công nhân vẫn phải trở về những căn phòng trọ nhỏ hẹp, thiếu điều kiện sinh hoạt. Có một nơi ở ổn định không chỉ là nhu cầu thiết yếu mà còn là động lực để người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Vì vậy, phát triển nhà ở xã hội đang trở thành một trong những giải pháp quan trọng nhằm chăm lo đời sống công nhân, bảo đảm an sinh xã hội và đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Mong ước về một mái ấm ổn định

Trong căn phòng trọ chưa đầy 20m2 tại phường Vĩnh Phúc, anh Nguyễn Văn Đào (quê ở Lào Cai), công nhân Khu công nghiệp Khai Quang, tất bật chuẩn bị bữa cơm trước giờ vào ca tối. Xa quê làm việc, anh vừa lo trang trải cuộc sống hằng ngày, vừa dành dụm để chăm lo cho con nhỏ ở quê. Với mức thu nhập khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng, việc có một chỗ ở ổn định vẫn là mong mỏi lớn của anh sau nhiều năm làm việc xa nhà.

Anh Nguyễn Văn Đào, chia sẻ: "Tôi mong được tiếp cận nhà ở xã hội để có một nơi an cư, giảm bớt áp lực trong cuộc sống, yên tâm làm việc và sau này có điều kiện đón vợ con lên sinh sống".

Anh Nguyễn Văn Đào, công nhân Khu công nghiệp Khai Quang chuẩn bị bữa cơm trong căn phòng trọ nhỏ hẹp tại phường Vĩnh Phúc.

Không chỉ công nhân trẻ, nhiều lao động lớn tuổi sau nhiều năm làm việc tại các khu công nghiệp vẫn mong có một chỗ ở ổn định. Ông Phạm Viết Long (quê ở xã Sơn Đông), bảo vệ tại Khu công nghiệp Bá Thiện (xã Bình Tuyền), đã có 6 năm gắn bó với công việc nhưng hiện vẫn phải thuê trọ. Không còn trẻ, ông Long kỳ vọng sẽ có cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội để có nơi an cư phù hợp.

Ông Phạm Viết Long chia sẻ: “Với thu nhập hiện nay, việc mua nhà thương mại là điều rất khó đối với tôi. Tôi mong được tiếp cận nhà ở xã hội để có một căn hộ phù hợp với khả năng, không còn phải lo lắng về chỗ ở và yên tâm gắn bó với công việc”.

Theo khảo sát của Liên đoàn Lao động tỉnh, hiện có gần 280 nghìn công nhân lao động đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Cùng với sự phát triển của các khu công nghiệp, nhu cầu về nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội dành cho người lao động ngày càng trở nên cấp thiết. Trước thực tế đó, tổ chức Công đoàn luôn quan tâm, đồng hành, kiến nghị các giải pháp nhằm giúp đoàn viên, công nhân lao động có điều kiện tiếp cận chỗ ở phù hợp, yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Đồng chí Đỗ Ngọc Anh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: “Chăm lo chỗ ở cho đoàn viên, người lao động luôn là nhiệm vụ được tổ chức công đoàn quan tâm. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị các cơ quan chức năng đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, đồng thời mong muốn các cấp, ngành tiếp tục có cơ chế, chính sách thu hút đầu tư để người lao động có cơ hội thuê hoặc mua nhà với mức giá phù hợp. Đây là giải pháp thiết thực nhằm giữ chân người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của các khu công nghiệp”.

Hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội

Những kiến nghị của tổ chức công đoàn đang từng bước được hiện thực hóa khi tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển các dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân và người lao động.

Một trong những dự án đó là Flora Cera Garden do Công ty Cổ phần IEC Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư tại Khu thiết chế Công đoàn Khu công nghiệp Bá Thiện. Dự án có quy mô gần 2,8ha, gồm 4 tòa chung cư với 1.337 căn hộ, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu an cư của người lao động. Để sớm đưa dự án vào khai thác, chủ đầu tư cùng các đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị, duy trì nhiều mũi thi công nhằm bảo đảm tiến độ.

Toàn cảnh dự án nhà ở xã hội Flora Cera Garden tại Khu thiết chế Công đoàn Khu công nghiệp Bá Thiện, xã Bình Tuyền.

Ông Phan Hoàng Tuấn Anh - Giám đốc Quản lý Dự án Flora Cera Garden cho biết: “Đơn vị đang bám sát chỉ đạo của tỉnh và chủ đầu tư, tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công liên tục để bảo đảm tiến độ. Dự kiến, quý I/2027, tòa nhà đầu tiên với hơn 300 căn hộ sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng; cả 4 tòa chung cư của dự án sẽ hoàn thành trong năm 2029”.

Phát triển nhà ở xã hội đang được tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nguồn nhân lực ổn định cho các khu công nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã đưa vào sử dụng gần 5.000 căn hộ nhà ở xã hội và tiếp tục khởi công nhiều dự án mới. Năm 2026, Phú Thọ đặt mục tiêu triển khai thêm hơn 6.900 căn hộ; đồng thời hướng tới hoàn thành 14.460 căn trong năm và tối thiểu 64.400 căn hộ trước năm 2030 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Để đạt mục tiêu này, UBND tỉnh đang tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, thủ tục đầu tư, quỹ đất, tạo điều kiện để các dự án được triển khai đúng tiến độ.

Phát triển nhà ở xã hội không chỉ giải quyết bài toán về chỗ ở trước mắt mà còn thể hiện sự quan tâm, chăm lo đối với lực lượng lao động đang đóng góp cho sự phát triển kinh tế. Mỗi dự án được hoàn thành sẽ mở thêm cơ hội để công nhân, người lao động có điều kiện cải thiện chất lượng cuộc sống, xây dựng tương lai bền vững và gắn bó hơn với nơi làm việc, nơi sinh sống.

Nguyễn Toàn