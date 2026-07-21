Tổ truyền thông cộng đồng - “Cầu nối” đưa chủ trương về thôn bản

Ở những bản làng vùng cao có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, các tổ truyền thông cộng đồng đang trở thành nhịp cầu đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến gần hơn với người dân. Thông qua công tác tuyên truyền, họ giúp đồng bào thay đổi nếp nghĩ, cách làm, cùng nhau đẩy lùi hủ tục và vươn lên phát triển kinh tế xanh.

Thành viên Tổ truyền thông cộng đồng xã Quy Đức chia sẻ thông tin về phát triển kinh tế xanh.

Từ ngày hội của đồng bào vùng cao...

Có dịp đồng hành cùng cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh và thành viên Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam (Do Chính phủ Ireland tài trợ) trong những ngày diễn ra hội thi “Tổ truyền thông cộng đồng” tại các xã Thượng Cốc, Quy Đức và Quyết Thắng, chúng tôi cảm nhận được sức lan tỏa của những tuyên truyền viên cơ sở. Họ chính là những “hạt nhân” ngày đêm bám bản, bám dân để gieo mầm nhận thức mới.

Tại xã Thượng Cốc, không khí thêm phần sôi nổi khi hội thi được lồng ghép tổ chức cùng Giải bóng chuyền hơi “Khỏe để kiến tạo tương lai xanh”. Những pha bóng kịch tính cùng những tiểu phẩm truyền thông đậm đà bản sắc đã tạo nên ngày hội thực sự của phụ nữ vùng cao.

Đồng chí Đào Thị Kim Liên - Chủ tịch Hội LHPN xã Thượng Cốc phấn khởi: “Hội thi đã thổi một luồng sinh khí mới cho phong trào phụ nữ tại địa phương. Nhìn chị em ngày thường chỉ biết cuốc đất, tra ngô, nay tự tin đứng trên sân khấu truyền tải kiến thức pháp luật, chúng tôi thấy vị thế của người phụ nữ vùng dân tộc thiểu số được nâng lên”.

Còn tại xã Quy Đức, những thông điệp về bình đẳng giới, chia sẻ việc nhà, trao quyền cho phụ nữ tham gia quyết định kinh tế gia đình... được các tuyên truyền viên khéo léo truyền tải bằng ngôn ngữ địa phương kết hợp tiếng phổ thông. Nhờ vậy mà dễ đi vào lòng người, nói đến đâu bà con hiểu đến đó.

Đặc biệt, Hội thi Tuyên truyền viên giỏi mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng” cấp tỉnh năm 2026 vừa khép lại nhưng dư âm vẫn rộn ràng khắp các bản làng. Tại đây, những chủ trương, chính sách vốn khô khan được các đội thi biến hóa thành những lời ca, chuyện kịch gần gũi, bám sát chủ đề “Phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế xanh”. Thông qua các phần thi hấp dẫn, các đội đã làm rõ khái niệm “kinh tế xanh”: Đó không phải là điều gì xa xôi, mà chính là những hành động thường ngày, như thay đổi thói quen dùng túi ni-lông bằng giỏ tre đi chợ, phân loại rác, bảo tồn nguồn nước, gìn giữ nghề dệt truyền thống, phát triển du lịch cộng đồng để tạo sinh kế bền vững...

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tham quan mô hình kinh tế của thành viên Tổ truyền thông cộng đồng xã Quyết Thắng.

Đến những “hạt nhân” thầm lặng vươn lên phát triển kinh tế xanh

Hiện nay, tại 3 xã vùng cao tham gia Dự án “Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn” (do Hội LHPN tỉnh phối hợp với Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam triển khai) đã xây dựng được 51 tổ truyền thông cộng đồng. Mỗi tổ duy trì từ 25 - 30 thành viên, đều là những người có uy tín và nhiệt huyết.

Đồng chí Khà Thị Luận - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: “Đối với các xã vùng cao, hoạt động truyền thông cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là vũ khí sắc bén để xóa bỏ định kiến giới, bài trừ hủ tục lạc hậu, gìn giữ bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống cho phụ nữ, trẻ em”.

Không dừng lại ở lời nói, điểm nhấn nổi bật của Dự án CARE là tập trung nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu cho cộng đồng và chính quyền cơ sở. Song song với đó, dự án đã hỗ trợ xây dựng nhiều công trình hạ tầng quy mô nhỏ nhưng mang lại lợi ích thiết thực như đường nội thôn, mương thủy lợi phục vụ sản xuất. Đồng thời nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai trong trường học; hỗ trợ phát triển sinh kế, giúp người dân từng bước vươn lên thoát nghèo. Các tổ truyền thông chính là “cầu nối” giúp bà con hiểu và đồng thuận, từ đó tham gia hiến đất làm đường, khơi thông cống rãnh, bảo vệ môi trường sống...

Phần thi của đội xã Quyết Thắng tại Hội thi Tuyên truyền viên giỏi mô hình "Tổ truyền thông cộng đồng" cấp tỉnh năm 2026.

Đồng chí Bùi Thị Xiểm - Chủ tịch Hội LHPN xã Quyết Thắng chia sẻ thêm: Tham gia thực hiện Dự án CARE, Hội LHPN xã phối hợp thực hiện 26 mô hình sinh kế với trên 600 thành viên tham gia. Hiện, xã có 17 tổ truyền thông với 170 thành viên. Các thành viên được tập huấn nâng cao năng lực, hình thành các nhóm sinh kế, có cơ hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau, được tiếp cận với các kiến thức mới để áp dụng vào thực tiễn, thay đổi hành vi tiêu dùng và sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường.

Cũng nhờ tham gia Dự án CARE, những người phụ nữ ở vùng cao Quyết Thắng, Quy Đức hay Thượng Cốc đã trở thành những “hạt nhân” thầm lặng bám bản, bám làng để góp sức xây dựng nền kinh tế xanh. Họ đã bền bỉ vươn lên dần làm chủ về kinh tế, có tiếng nói và địa vị tốt hơn trong gia đình và cộng đồng.

Theo đồng chí Hoàng Thị Hà Xuyên - đại diện điều phối dự án, Ban Công tác phụ nữ (Hội LHPN tỉnh), sự đồng hành của Dự án CARE cùng nỗ lực tự thân của các thành viên Tổ truyền thông cộng đồng đang tạo nên những thay đổi mang tính bước ngoặt trong nếp nghĩ, cách làm của phụ nữ dân tộc thiểu số. Mỗi hội thi không chỉ là nơi biểu dương các gương điển hình mà còn là dịp để nhân rộng những mô hình kinh tế, cách làm hay ra toàn tỉnh.

Từ những “cầu nối” mộc mạc, thầm lặng ấy, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đã không còn nằm trên giấy tờ mà hiện hữu sinh động qua từng nếp nhà, từng con đường nội thôn sạch đẹp, từng nương ngô, sản phẩm VietGAP... Từ đó, tạo nền tảng vững chắc để nền kinh tế xanh bắt đầu hiện hữu trên những mảnh đất vùng cao.

Hồng Duyên