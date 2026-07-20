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Trường Đại học Hùng Vương tổ chức các hoạt động tri ân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 20/7, Trường Đại học Hùng Vương đã tổ chức dâng hương, hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Phú Thọ và Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Việt Trì (cũ).

Trường Đại học Hùng Vương tổ chức các hoạt động tri ân Ngày Thương binh - Liệt sĩLãnh đạo, cán bộ, giáo viên, sinh viên Trường Đại học Hùng Vương dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Trường Đại học Hùng Vương tổ chức các hoạt động tri ân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, tập thể cán bộ, giảng viên, viên chức, sinh viên nhà trường đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, đời đời ghi nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Trường Đại học Hùng Vương tổ chức các hoạt động tri ân Ngày Thương binh - Liệt sĩLãnh đạo, cán bộ, giáo viên, sinh viên Trường Đại học Hùng Vương thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Phước.

Tiếp nối chuỗi hoạt động, đoàn đã đến thăm hỏi, khám bệnh, cấp thuốc tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Phước tại phường Vân Phú. Mẹ Phước có chồng và con trai là liệt sĩ, được nhà trường nhận phụng dưỡng suốt đời. Tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, sinh viên nhà trường ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên Mẹ Phước sống vui, sống khỏe cùng con cháu; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, chăm lo để Mẹ có cuộc sống đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần.

Trường Đại học Hùng Vương tổ chức các hoạt động tri ân Ngày Thương binh - Liệt sĩLãnh đạo, cán bộ, giáo viên, sinh viên Trường Đại học Hùng Vương thăm, tặng quà các thương binh nặng đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh.

Cũng trong chương trình, đoàn đã đến thăm, tặng quà tại các thương binh nặng đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh. Ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của 28 thương, bệnh binh nặng, các thành viên trong đoàn bày tỏ sự tri ân tới các thương binh, bệnh binh và những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Cũng trong dịp này, Trường Đại học Hùng Vương đã tổ chức gặp mặt, tặng quà cho cán bộ, giảng viên, viên chức nhà trường thuộc đối tượng chính sách. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý tốt đẹp của dân tộc cho cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường.

Lê Hoàng


Lê Hoàng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Ngày thương binh liệt sĩ Trung tâm Điều dưỡng người có công Mẹ Việt Nam anh hùng Đại học tỉnh Phú Thọ Nhà trường Việt Trì tổ chức Tri ân Đối tượng chính sách
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