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Hỗ trợ nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 6660/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về việc triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Hỗ trợ nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Lực lượng dân quân xã Ninh Châu (Quảng Trị) tham gia hỗ trợ phá dỡ nhà cũ đến xây nhà mới cho gia đình nạn nhân chất độc hóa học. Ảnh nhandan.vn

Phó Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao Bộ Quốc phòng và 24 địa phương đã tích cực, chủ động hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới 1.422 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng và sống trong nhà tạm, nhà dột nát; trong đó đã hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng 410 căn nhà.

Phó Thủ tướng giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 tỉnh, thành phố chưa triển khai khởi công, khẩn trương chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện cần thiết và tổ chức lễ khởi công đồng loạt việc hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng và sống trong nhà tạm, nhà dột nát, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, góp phần khơi dậy tinh thần thi đua, lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Đối với phần kinh phí còn thiếu, Bộ Quốc phòng căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính về nguyên tắc hỗ trợ của ngân sách trung ương đối với địa phương và nhu cầu bổ sung thực tế của từng địa phương để tổng hợp, đề xuất phương án hỗ trợ cụ thể, gửi Bộ Tài chính trong tháng 7 để thẩm định, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Hỗ trợ Chất độc Hóa học Phó thủ tướng Văn phòng chính phủ Ngày thương binh liệt sĩ Nhà ở Chỉ đạo Bộ quốc phòng Bộ tài chính
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