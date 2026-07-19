Chung tay bảo vệ môi trường đô thị

Toàn tỉnh hiện có 15 đô thị. Cùng với quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, công tác bảo vệ môi trường (BVMT) ngày càng giữ vai trò quan trọng trong xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động sự tham gia của cộng đồng, tạo chuyển biến rõ nét về ý thức và hành động trong BVMT đô thị.

Người dân phường Hòa Bình ra quân vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng phường xanh, sạch, đẹp, văn minh.

Thực hiện nội dung “Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, Tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường, Ngày Nước thế giới, Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”...

Hằng năm, nhân Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), MTTQ các cấp tổ chức cho các khu dân cư, tổ dân phố, hộ gia đình ký cam kết thực hiện các quy định về BVMT, xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng để bình xét danh hiệu khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa. Từ những mô hình điểm được triển khai, nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả đã được nhân rộng, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban MTTQ phường Hòa Bình xác định xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, tuyến phố văn minh là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó BVMT được xem là yếu tố nền tảng. Đồng chí Đinh Thị Thu Hiền, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường cho biết: “100% khu dân cư trên địa bàn đã đăng ký thực hiện mô hình tự quản về BVMT. MTTQ phường thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, kênh mương, xử lý các điểm ô nhiễm, thu gom rác thải tại khu dân cư và khu vực công cộng. Các hoạt động thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và Nhân dân tham gia, góp phần nâng cao ý thức giữ gìn môi trường sống, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Cùng với đó, nhiều mô hình được duy trì và phát huy hiệu quả như khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường; tuyến đường tự quản; tuyến phố văn minh, không rác; thu gom, phân loại rác thải tại hộ gia đình; nhóm tiết kiệm từ phế liệu; đường hoa, vườn hoa; trồng và chăm sóc cây xanh... Những mô hình này không chỉ cải thiện cảnh quan đô thị mà còn tạo sự gắn kết, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong công tác BVMT...".

Thực tế cho thấy, nhận thức của người dân tại các đô thị ngày càng được nâng lên. Việc bỏ rác đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi, phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, tích cực tham gia các đợt tổng vệ sinh môi trường đã trở thành việc làm thường xuyên của nhiều hộ gia đình. Mạng lưới thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải từng bước được hoàn thiện, nhiều điểm tập kết rác tự phát đã được xóa bỏ, góp phần cải thiện môi trường và mỹ quan đô thị.

Tuy nhiên, quá trình phát triển, mở rộng đô thị cũng đặt ra nhiều áp lực đối với công tác quản lý môi trường. Dự báo đến năm 2030, tỷ lệ dân số đô thị sẽ tiếp tục tăng nhanh, kéo theo nhu cầu lớn về hạ tầng kỹ thuật, xử lý chất thải, cấp nước, thoát nước và không gian xanh. Điều đó đòi hỏi các cấp, các ngành phải triển khai đồng bộ giải pháp quy hoạch, quản lý, đầu tư hạ tầng và ứng dụng khoa học - công nghệ, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo vệ môi trường.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển đô thị bền vững, tỉnh đã ban hành Chương trình phát triển đô thị tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030 với định hướng xây dựng hệ thống đô thị phát triển xanh, thông minh, hiện đại, đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu... Chương trình đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể như đến năm 2030, 100% dân số đô thị được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung; 100% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn; toàn bộ chất thải y tế và chất thải nguy hại được xử lý theo quy định...

Bảo vệ môi trường đô thị là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân. Khi ý thức cộng đồng được nâng cao, các phong trào được duy trì thường xuyên cùng với những chính sách phát triển đúng hướng, các đô thị của Phú Thọ sẽ ngày càng xanh, sạch, văn minh hơn, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Lệ Oanh