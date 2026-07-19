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Đoàn đại biểu và thân nhân liệt sĩ tỉnh Phú Thọ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đoàn đại biểu và thân nhân liệt sĩ tỉnh Phú Thọ đã dâng hương, dâng hoa, tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt – Lào (xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An).

Đoàn đại biểu và thân nhân liệt sĩ tỉnh Phú Thọ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào

Đại biểu và thân nhân liệt sĩ viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào.

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào được xây dựng năm 1976 tại xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Đây là nghĩa trang lớn nhất quy tập phần mộ các liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Công trình cũng là biểu tượng cho tình đoàn kết thủy chung, son sắt của hai dân tộc.

Nghĩa trang hiện có gần 11.000 phần mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng tham gia chiến đấu và hy sinh tại Lào, trong đó có gần 100 người con ưu tú quê hương Phú Thọ.

Đoàn đại biểu và thân nhân liệt sĩ tỉnh Phú Thọ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào

Các đại biểu dâng hương các phần mộ liệt sĩ.

Thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu và thân nhân liệt sĩ bày tỏ xúc động, biết ơn sâu sắc những người con ưu tú đã hy sinh tuổi xuân của mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn đại biểu và thân nhân liệt sĩ tỉnh Phú Thọ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào

Thân nhân liệt sĩ thắp hương các mộ phần anh hùng liệt sĩ.

Trong hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Nghệ An, đoàn đại biểu và thân nhân liệt sĩ tỉnh Phú Thọ đã đến dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Nghệ An là hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam. Truông Bồn là huyết mạch giao thông chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam. Khu di tích lịch sử Truông Bồn là nơi an nghỉ của 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã dũng cảm chiến đấu và anh dũng hy sinh để bảo vệ huyết mạch giao thông Truông Bồn. Trong đó, có ngôi mộ tập thể của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong thuộc Đại đội 317 thanh niên xung phong Nghệ An đã hy sinh khi làm nhiệm vụ ngày 31/10/1968.

Dâng lẵng hoa tươi thắm, thắp nén hương thơm, các đại biểu bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sĩ đã “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Đoàn đại biểu và thân nhân liệt sĩ tỉnh Phú Thọ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào

Các đại biểu và thân nhân liệt sĩ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn.

Trong hành trình tri ân tại tỉnh Nghệ An, đoàn đại biểu và thân nhân liệt sĩ tỉnh Phú Thọ đã dâng hương Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Làng Sen. Dâng hương tại Đền Chung Sơn - nơi thờ họ nội, họ ngoại và gia đình Bác Hồ tại Núi Chung, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An.

Văn Hải


Văn Hải

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Chủ tịch Hồ Chí Minh Đại biểu Anh hùng tỉnh Phú Thọ Nghệ an Kháng chiến chống Mỹ Thanh niên xung phong Huyết mạch giao thông Ngày thương binh liệt sĩ Di tích lịch sử
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